Quadfahrer bei Unfall verletzt

Hemer. Ein Quad-Unfall und Flächenbrände beschäftigten am Wochenende Feuerwehr und Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall in Deilinghofen ist am Samstag ein Quadfahrer verletzt worden. Der 58 -jährige Hemeraner befuhr mit seinem Quad die Europastraße. Er verlor laut Polizeibericht aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Quad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.

Gegen 16 Uhr wurde der Feuerwehr ein Böschungsbrand am „Alten Weg“ in Westig gemeldet. Auf einer kleinen Fläche brannten Gartenabfälle. Um 22.50 Uhr meldeten Anrufer einen Heckenbrand an der Straße „Am Sonnenhang“. Da die Anrufer beschrieben, dass die Hecke an einem Gebäude stehen würde, wurde zusätzlich auch der Löschzug Nord alarmiert. Vor Ort brannten zum Glück nur ein Meter der Hecke. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die Hecke und die freiwilligen Einheiten konnten nach wenigen Minuten zurück in ihre Gerätehäuser fahren.

Am Freitagabend befuhr ein 54- jähriger Autofahrer aus Hemer die Hönnetalstraße. Ein Reh lief gegen die rechte Fahrzeugseite und lief anschließend davon.