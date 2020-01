Prof. Alfred Endres: Musik als eigenes „Forschungsobjekt“

Wieder einmal ausverkauftes Haus konnten Petra und Robert Bluhm von der PeRo-Kunstkapelle melden. Zu Gast in der ehemaligen Friedhofshalle an der Kantstraße war Professor Alfred Endres, der Lieder von den Beatles, Element of Crime und vielen anderen sang.

Das musikalische Urgestein, das nach eigener Aussage in den 60ern und 70ern musikalisch sozialisiert wurde, präsentierte den 55 Zuhörern solo seine ganz persönliche Version der Musik von damals bis fast zur heutigen Zeit. Neben den englischsprachigen Hits wie unter anderem von den Pilzköpfen aus Liverpool öffnet Endres sich für neuere deutsche Rocklieder, die er emotional findet. So erlangen seine Konzerte eine ganz besondere Mischung.

Schon früh fing bei Endres die Begeisterung für die Musik an. In den 60er Jahren war er einst Lead-Sänger der Bonner Beat-Formation „The Concentric Movement“, die 1967 in der Düsseldorfer Rheinhalle den zweiten Platz im Finale der deutschen Beatmeisterschaft erreichen konnte. Ein wilder Rockstar ist Endres aber danach keinesfalls geworden. Stattdessen war er Professor für Wirtschaftstheorie an der Fern-Universität Hagen, wo er auch noch nach seiner Emeritierung in der Forschung tätig ist. Die Musik ist sein ganz privates „Forschungsgebiet“ und hat ihn bis heute nicht losgelassen.

Professor Endres begeistert mit seiner markanten Stimme

Und wie sehr er für die Musik brennt, dass wurde wahrlich spürbar. Seine markante Stimme und seine eigenen Interpretationen kamen beim Publikum sehr gut an. Bereits ab dem ersten Lied „Can’t buy me Love“ von The Beatles hatte er die Zuhörer in seinen Bann gezogen. Es folgten Stücke von The Bee Gees wie „New York Mining Disaster 1941“, „Riders on the Storm“ von The Doors sowie „I don’t want to talk about it“ von Rod Stewart und „Unchain my Heart“ von Joe Cocker. Angereichert wurde das zweiteilige Programm mit deutschsprachigem Rock. So stimmte er „Elektrisches Gefühl“ von Juli an und sorgte für ebendieses beim Publikum. „Wer bin ich wirklich“ oder „Ohne Dich“ von Element of Crime gehörten des weiteren zu den dargebotenen Stücken, an die sich Endres neben „Wannsee“ von Die Toten Hosen wagte.

Wer Professor Alfred Endres kennt, weiß, dass seine Konzerte einen besonderen Charme haben. Dazu trägt nicht zuletzt seine unterhaltsame Moderation zwischen den einzelnen Stücken bei. Immer wieder erklärt der Musiker Wissenswertes zu Künstlern und Liedern, plaudert aber auch aus seinem eigenen Leben. Und so hielt der Soloauftritt von Endres in der Felsenmeerstadt, was er im Vorfeld versprach: Ein durchweg gelungener, kurzweiliger Konzertabend.

In der Region ist Endres nicht nur solo zu hören. So ist er Teil der „legendären“ Bonner Beat-Formation The Sixties United. Außerdem tritt er mit dem beliebten Trio Rockato auf. Am 6. März ist das Trio beispielsweise in der Iserlohner Bauernkirche zu hören und am 9. Juni wird es im Rahmen der Reihe „Kultur im Gewölbekeller“ im Haus Letmathe gastieren.

Auch in der PeRo-Kunstkapelle geht es schwungvoll weiter: Am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr gibt es ein Konzert mit „Memories of Jazz“. Dann wird Swing, Club-, Bar- und Cocktail-Jazz zu hören sein. Auch diverse Ausstellungen sind für dieses Jahr bereits in Planung.