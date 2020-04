Hemer. Die Polizei ist am Wochenende im Durchschnitt jede Stunde für einen Einsatz wegen Verstößen gegen das Kontaktverbot im gesamten Kreisgebiet ausgefahren. Auch in Hemer gab es einige Verstöße. So erteilte die Polizei zum Beispiel an der Stephanstraße in Hemer am Freitagnachmittag zehn Platzverweise. Die Erwachsenen hatten sich in Kleingruppen zu dritt oder viert auf dem Platz hinter einem Discounter aufgehalten. Das Ordnungsamt leitete zehn Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.