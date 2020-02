Die Zahlen wirken dramatisch: Die Anzahl der Gästeankünfte hat sich im vergangenen Jahr in Hemer mehr als halbiert, die Gästeübernachtungen insgesamt sind von über 60.000 auf 9683 zurückgegangen. Während „Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ als Statistisches Landesamt für NRW Rekordzahlen im Reiseverkehr 2019 vermeldet, zeigt die Statistik für Hemer ein echtes Tief. Machen die Gäste plötzlich einen großen Bogen um die Felsenmeerstadt? „Keineswegs“, sagt Martin Hofmann, im Hemeraner Rathaus zuständig für die Touristik. Seit Jahren sorgt die Jahresbilanz für Verwirrung, für 2019 mit besonders negativer Tendenz.

Doppelmeldung durch dieKurklinik Gut Holmecke

Fehlmeldungen in der Statistik beschäftigen die Stadt seit einiger Zeit. Bis 2016 verzeichnete Hemer 399 Betten in neun Betrieben mit mindestens zehn Betten, 2017 plötzlich 624. Schon diese Zahlen waren rätselhaft. Mehr als zehn Betten bieten das DVG-Hotel Garni Sauerland, das Hotel am Löhrberg, das Hotel von der Heyde, das Hotel Akropolis, das Gästehaus Sassenscheid, die Pension Keiner, das Waldhaus Riemke und das Boardinghaus. Die Kurklinik Gut Holmecke wurde mitgerechnet. Sie bietet rund 160 Betten im Kurbetrieb und hatte 2017 über 50 000 Kur-Bettentage. Diese Zahlen sind auch an den Landesbetrieb gemeldet worden.

Ab 2017 muss die Statistik dann durch eine Doppelmeldung völlig durcheinander geraten sein. So listet das Landesamt für 2018 neun Betriebe mit 650 Betten auf. Davon standen 462 für die insgesamt 60.946 Übernachtungen in 2019 zur Verfügung. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Betriebe auf acht gesunken mit nur noch angebotenen 151 Betten und 9683 Übernachtungen. „Gut Holmecke ist nicht mehr in der Statistik“, weiß Martin Hofmann. Das zeigt auch die mittlere Aufenthaltsdauer, die von acht auf drei Tage gesunken ist. Traurig über den Gästeschwund ist er nicht wirklich, denn die touristischen Beiträge der Stadt richteten sich bislang nach den hohen Zahlen.

So spiegeln die Zahlen für 2019 erstmalig seit Jahren die Übernachtungszahlen der normalen Betriebe wider. „Es sind aber nach wie vor keine reellen Zahlen“, gibt Martin Hofmann zu bedenken, denn in Hemer gibt es 27 Beherbergungsbetriebe. Statistisch erfasst würden aber nur acht mit mindestens zehn Betten.

Neustart für VereinHönnetal/Sauerland Touristik

Touristisch aktiv ist Hemer auf einigen Ebenen. Vor Jahren, so schien es, hatte der kommunale Verein Hönnetal/Sauerland Touristik seine Zukunft hinter sich. Krisengespräche standen an. Dann rauften sich die Hönne-Städte Balve, Fröndenberg, Hemer, Menden und Neuenrade zusammen. Dann folgte der Neustart. Jetzt will der Verein aus dem Hönnetal ein Paradies für Wanderer und Radler machen. Ab sofort gibt’s ein Genusspaket für Kurzurlauber.

Zwischenzeitlich verfiel die Region zwischen Neuenrade und Fröndenberg in eine Art touristischen Dornröschenschlaf. Gastronomie und Hotels profitierten bestenfalls vom Individualtourismus. Erst in jüngerer Zeit bündelten die Hönne-Städte ihre Kräfte. Eine Region, so hieß es, könne sich besser vermarkten als eine einzelne Kommune – etwa auf Messen wie der „Reise + Camping 2020“ in Essen. Die Urlaubsmesse findet seit Mittwoch bis zum 1. März in den Messehallen statt.

Vier-Tage-Paket für Wanderer und ein Gewinnspiel

Wanderpaket für Hönnetal-Urlauber: Der kommunale Verein Hönnetal/Sauerland Tourismus e.V. präsentierte im Landgasthof "Zur Borke" ein Vier-Tage-Paket. Foto: jürgen overkott / WP

Die Hönne-Touristiker präsentierten erstmalig ein Vier-Tage-Paket für Wandersleute. Es enthält vier Übernachtungen, drei Frühstücke, drei Lunchpakete, drei Gepäcktransfers und eine Wanderkarte fürs Hönnetal. Den Routenservice gibt es aber auch digital für Smartphone und Tablet Computer, GPS inklusive. Das Paket fürs Doppelzimmer ist ab 369 Euro zu haben, fürs Einzelzimmer ab 449 Euro. Mit dabei sind der Gasthof „Im Kohl“, der Landgasthof „Zur Borke“, das Haus „Drei Könige“ und Haus Recke. Hemer ist noch nicht dabei. Weitere Betriebe, hieß es, seien willkommen. Zielgruppe sind Kurzurlauber, die Hobby-Sport und Genuss mixen. Stefan Rüppel: „Früher richteten sich Wanderangebote an Leute mit sportlichen Ambitionen. Da waren die Strecken 20 Kilometer lang. Heute sind sie mit 10 bis 15 Kilometer deutlich kürzer. Dafür spielt der Genuss eine größere Rolle.“

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen aus allen beteiligten Städten wirbt für das neue Angebot. Es läuft bis zum 5. Juni. Teilnahmekarten sind auch in Bürgerbüros der Hönnestädte erhältlich sowie in der Touristikinfo am Sauerlandpark, Eingang Deilinghofen.