Planungstreffen für die Einweihung

Hemer. Der Innenausbau des neuen Pfarrheimes St. Bonifatius in Sundwig ist weitgehend abgeschlossen. Zur Planung der Einweihung trifft sich der Gemeindeausschuss am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr. Dieses Treffen findet entgegen der bisherigen Veröffentlichung noch nicht im Pfarrheim, sondern im Gemeindezentrum in Deilinghofen statt.