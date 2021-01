Pferdebesitzer setzen auf regelmäßiges Check-Up

Hannah Reininghaus untersucht ihre vierbeinigen Patienten gerne in der gewohnten Umgebung.

Hemer Hannah Reininghaus hat sich zur Tierphysiotherapeutin ausbilden lassen und dafür viel Zeit investiert. Für sie ist es ein Traumberuf.

Muskelschmerzen, Blockaden oder Probleme bei bestimmten Bewegungen - das quält nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Wenn Herrchen und Frauchen realisieren, dass mit dem Vierbeiner etwas nicht stimmt, folgt oft der Gang zum Tierarzt. Nach einer Diagnose kann aber auch der Tierphysiotherapeut und -osteopath in vielen Fällen helfen, Beschwerden zu lindern oder die Tiere auch prophylaktisch zu behandeln. Vor allem Pferdebesitzer lassen ihre Tiere mittlerweile schon regelmäßig beim Physiotherapeuten durchchecken. Das weiß auch die Tierphysiotherapeutin Hannah Reininghaus aus Hemer.

Die 26-Jährige hat ihren Traumberuf gefunden. „Es gibt nichts Schöneres, als einen Pferdekopf, der sich dankend an mich schmiegt, einen Hund, der mich bei den Behandlungen voller Vorfreude empfängt oder ein rührendes Feedback von Kunden, dass das Tier wieder durchschlafen oder mit seinen Freunden auf der Wiese spielen kann“, sagt Hannah Reininghaus.

Die Hemeranerin hat am Woeste-Gymnasium ihr Abitur gemacht und dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Danach arbeitet sie Vollzeit beim einem kommunalen IT-Dienstleister und trifft die Entscheidung, nebenbei eine Ausbildung zur Physiotherapeutin für Hund und Pferd bei der ATM Akademie für Tiernaturheilkunde zu beginnen. Anfang 2018 ist sie damit gestartet, zwei Jahre danach absolvierte sie erfolgreich die Abschlussprüfung. Es folgte eine Fortbildung zur Osteopathin, die sie im November des vergangenen Jahres abgeschlossen hat.

„Der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, reicht weit in meine Kindheit zurück. Ich war, wie fast jedes kleine Mädchen, verrückt nach Pferden und Hunden“, erzählt Hannah Reininghaus, „es gab diesen Schlüsselmoment, als ich bei einer Sprachreise in Wales für mehrere Monate auf einem Therapiereiterhof gearbeitet habe. Der Hof mit knapp 30 Pferden ist eine Organisation, die Menschen mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen eine Reittherapie ermöglicht.“

Da diese Pferde Personen tragen mussten, die ihr Gleichgewicht nicht halten können oder den Bewegungsablauf durch andere Faktoren gestört haben, sei regelmäßig eine Physiotherapeutin auf dem Hof gewesen, um die Blockaden und Verspannungen zu lösen, erläutert die Hemeranerin. Sie habe der Deutschen vieles erklärt, unter anderem die Kompensation von Schmerzen, die anatomischen Verkettungen im Körper und daraus resultierenden Schonhaltungen. „Da hat es Klick gemacht. Am selben Tag habe ich mir noch bis tief in die Nacht Informationen von verschiedensten Ausbildungsinstituten eingeholt und mich kurz darauf eingeschrieben“, beschreibt Hannah Reininghaus ihren Entschluss, sich zur Tierphysiotherapeutin ausbilden zu lassen.

Die Tierliebhaberin mit dem Hang zu Biologie und Biomechanik ist glücklich, dass sie einerseits durch ihre Arbeit den vierbeinigen Patienten Schmerzen nehmen und Lebensfreude geben kann. Andererseits ist sie fasziniert von dem Körper, seiner Anatomie und Physiologie. „Dieser Beruf ermöglicht es mir, mich mit einem wahnsinnig interessanten Themenfeld auseinanderzusetzen, und gleichzeitig mit Tieren zusammen zu arbeiten“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, „Physiotherapie und Osteopathie können bei einer ganzen Bandbreite von Problemen helfen“.

Häufig habe sie Patienten, die nach einer Erkrankung am Bewegungsapparat oder einer OP eine Reha benötigen. Ziel sei es, die Bewegung wieder zu fördern, Muskeln aufzubauen und die Selbstheilung des Körpers anzuregen.

Auch die Prävention spiele eine bedeutende Rolle. Viele Krankheiten des Bewegungsapparates lassen sich vorbeugend behandeln, so Hannah Reininghaus. „Durch die Osteopathie lassen sich Funktionsstörungen von Bindegewebe und inneren Organen behandeln, beispielsweise ist die Therapie häufig eine gute Unterstützung bei Atembeschwerden“, erklärt die Hemeranerin, die unter anderem auch Turnierpferde in der Saison therapeutisch unterstützt, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Die Anzahl der Tierbesitzer, die tiertherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wird größer, doch laut der 26-Jährigen unterscheide sich die Pferdewelt von der Hundewelt. „Bei Reitern ist es inzwischen üblich, das Pferd regelmäßig durchchecken und behandeln zu lassen. Oft werde ich sogar zu Sammelterminen zu einem Stall gerufen“, berichtet sie, „ein Reiter spürt häufig, wenn sich das Pferd nicht mehr gut reiten lässt, Angst vor dem Sattel hat oder sich einfach anders verhält“. Bei Hunden sehe es anders aus, da habe sich ein regelmäßiger Check-Up noch nicht so etabliert wie in der Pferdewelt.

Hannah Reininghaus behandelt die Tiere ausschließlich in ihrer gewohnten Umgebung, wo sie viel entspannter sind. Bei den Pferden ist das der Stall, bei den Hunden das Zuhause.

Einem Verband gehört die heimische Tierphysiotherapeutin noch nicht an. „Viel wichtiger finde ich es, mich als geprüfte Therapeutin von einem renommierten Ausbildungsinstitut ausweisen zu können. Leider ist der Beruf noch nicht staatlich anerkannt“, sagt sie, es gebe Therapeuten, die sich nach wenigen Wochenendseminaren ohne jegliche Prüfung selbstständig machen würden. Wichtig sei es, dass Kunden darauf zu achten, wo der Therapeut seine Ausbildung gemacht habe.