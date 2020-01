Hemer. Mit rund 289.000 Besuchern hat der Sauerlandpark den Vorjahresrekord nicht ganz erreicht, zeigt sich aber überaus zufrieden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Park blickt auf „hervorragendes Jahr“

Der Winter ist vorbei, zumindest für den Wintergarten im Sauerlandpark, in Anbetracht der derzeitigen Temperaturen könnte auch generell davon ausgegangen werden. Mit dem letzten Tag des Sparkassen-Wintergartens ist das Sauerlandpark-Jahr 2019 am Montag zu Ende gegangen. Dies ist traditionell der Zeitpunkt für die Jahresbilanz. Mit rund 289.000 Gästen konnte der Park das Rekordergebnis des Vorjahres von über 303.000 Besucherinnen und Besuchern zwar nicht ganz wiederholen, dennoch blickt das Park-Team dank des teils hervorragenden Wetters erneut auf ein hervorragendes Jahr zurück.

Seit der Gründung im Jahr 2011 ist es bislang in jeder Saison gelungen, das selbstgesteckte Ziel von mindestens 250.000 Besuchern zu erreichen. „Am Ende haben uns ein paar gute Frühlings- oder Sommertage gefehlt, um erneut die Grenze von 300.000 Zugängen zu knacken. Trotzdem können wir mit dieser Gesamtbilanz sehr zufrieden sein“, sagt Geschäftsführer Thomas Bielawski.

253.781 Besucherinnen und Besucher waren bis zum 27. November im Park zu Gast, anschließend startete der interne Teil des Wintergartens mit rund 4000 Gästen, die im Ambiente des Wintergartens und der Sauerlandpark-Alm Weihnachten gefeiert haben – darunter über 3500 Mitarbeiter regionaler Unternehmen. „Unsere Kapazitäten waren zum ersten Mal komplett ausgebucht. Schon jetzt ist die Anfragesituation für das kommende Jahr groß, so dass wir erneut davon ausgehen können, gut gebucht zu sein“, so Bielawski weiter. Große Unternehmen, die Interesse haben, können sich bereits jetzt für 2020 melden, um ihren Wunschtermin zu bekommen.

Rund 32.000 Gäste imöffentlichen Wintergarten

Rund 32.000 Gäste durfte der Sauerlandpark dann noch im öffentlichen Teil des Wintergartens begrüßen. „Wir hatten zwar mal wieder keinen Schnee, aber hervorragendes Wetter zwischen den Tagen, so dass wir im Vergleich zu den Vorjahren mehr Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer und mehr Alm-Gäste begrüßen durften“, heißt es in der Bilanz des Parks.

Auch die Eisfläche sorgte für Wintervergnügen. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Besonders stolz ist der Sauerlandpark über das gemeinsam mit den Iserlohn Roosters, den Young Roosters und der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer Menden organisierte Schlittschuhlaufen für die Hemeraner Schulen. Insgesamt 32 Klassenverbände mit je rund 25 Schülern, also rund 800 Mädchen und Jungen nutzten das Angebot und gingen für eine Schulstunde unter fachkundiger Anleitung aufs Eis. Dieter Brüggemann, Rekordtorschütze des ECD Iserlohn und langjähriger Nachwuchscoach, begleitete die Schritte der jungen Schlittschuhläufer auf dem Eis. Schon jetzt können sich interessierte Schulen für die Kurse, die zum Selbstkostenpreis von nur 35 Euro pro Klasse angeboten werden, registrieren lassen. Das geht per Email an h.baecker@hemer.de.

Dank an engagierte Helfer trotz der Feiertage

Einen besonderen Dank richtet der Park vor allem an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Mitarbeiter der Iserlohner Werkstätten und die zahlreichen beteiligten Dienstleister, die trotz der Feiertage zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr ihren Dienst im Schlittschuhverleih, der Alm, im Park oder auf der Eisbahn verrichtet haben. „Ohne diese tollen Menschen wären Veranstaltungen wie der Sparkassen-Wintergarten für einen Park wie unseren nicht realisierbar. Dafür spreche ich allen im Namen des Parks unseren herzlichen Dank aus“, so Thomas Bielawski.

Während die Eisbahn bereits getaut ist, kann am kommenden Wochenende noch abschließend in der Almhütte gefeiert werden. Die Hüttengaudi am Freitag mit der „Take5Partyband“, die schon in den vergangenen drei Jahren für so gute Stimmung gesorgt hat, ist ausverkauft, und am Samstag feiert die Feuerwehr ihren internen „Feieralarm“.