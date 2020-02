Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Osteoporose und Frakturen an Wirbelsäule

Hemer. Im Rahmen der regelmäßigen Vorträge für Patienten referiert Dr. Karsten Knizia am Mittwoch, 5. Februar, um 18 Uhr zum Thema Osteoporose und Wirbelsäulenfrakturen im Mehrzweckraum der Paracelsus-Klinik. Bei einer stetig steigenden Lebenserwartung in der Bevölkerung zeigt sich auch eine Zunahme an altersbedingten Phänomenen, Erkrankungen und Verletzungen. Dies trifft auch auf die Osteoporose zu.

Der im Volksmund bekannte „Knochenschwund“ führt zu einer Zunahme des Risikos für Knochenbrüche. Bei den Betroffenen baut sich die Knochensubstanz verstärkt ab, dadurch werden die Knochen immer instabiler und brüchiger. Generell können Frakturen an fast allen Knochen des menschlichen Körpers auftreten. Am häufigsten sind als erstes die Wirbelkörper der Brust- und Lendenwirbelsäule betroffen. Dr. Karsten Knizia spricht in seinem Vortrag über Risikofaktoren, geeignete Vorbeugemaßnahmen und konservative Behandlungsmöglichkeiten. Wenn es trotz angepasster Ernährung und Vorsorge dennoch zu Brüchen in diesem Bereich kommt, stehen laut Informationen des Facharztes für Orthopädie und Unfallchirurgie verschiedene moderne Operationsmethoden zur Verfügung, die helfen, diesen Erscheinungen entgegenzuwirken oder sie zu verhindern. Der Referent beantwortet gerne Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei.