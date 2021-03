Open-Air-Gottesdienst der Pfarrei am Vitusdenkmal

Hemer. Für die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag bittet die Pfarrer St. Vitus wegen der erwarteten höheren Teilnehmerzahlen um vorherige Anmeldung. Ausgenommen von der Anmeldung sind die beiden Karmetten am Karfreitag und Karsamstag um 8 Uhr in St. Peter und Paul und der Open-Air-Gottesdienst am Ostersonntag um 17 Uhr am Vitusdenkmal im Park von Haus Hemer. Die Anmeldung erfolgt über ein Anmeldeformular auf unserer Homepage www.vitus-hemer.de. „Nach erfolgter Anmeldung erhält man eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Bestätigungslink. Erst wenn man dann auf den Link klickt, ist die Anmeldung abgeschlossen“, teilt die Pfarrer mit. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich online anzumelden, kann das telefonisch zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros tun. Die Pfarrgemeinde bittet aber, möglichst die online-Anmeldung zu nutzen, um den Verwaltungsaufwand für das Pfarrbüro zu minimieren. Eine Anmeldung per E-Mail an das Pfarrbüro ist nicht möglich. Anmeldeschluss für die Gottesdienste ist Dienstag, 30. März. Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 200 im Märkischen Kreis entfallen alle Präsenzgottesdienste in Hemer.