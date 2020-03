Nur wenige Tische sind noch besetzt

Die eigenen vier Wände für einen Restaurantbesuch verlassen? Viele machen das nur noch ungern, sie haben Angst, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren und es sogar noch an andere weiterzugeben. „Wir merken das schon sehr“, sagt Janni Orfanopoulou, der in der vergangenen Woche schon erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste. Am Samstag fehlten ihm etwa 30 Prozent der Gäste, in den Tagen davor war es noch schlimmer. „Wenn das so weitergeht, Prost Mahlzeit. Fatal wäre es, wenn die Restaurants komplett schließen müssen“, sagt der Chef des Akropolis. Zugenommen hat aber der Lieferdienst, denn das Akropolis ist „Lieferando“ angeschlossen.

Nur wenige Tische inden Restaurants besetzt

In der Pizzeria „Bei Toni“ ist es ähnlich. „Am Mittwoch hatten wir einen, am Donnerstag zwei, am Freitag und Samstag je sechs Tische“, so Antonietta Longo. Sie und ihr Mann machen sich Sorgen, weil die Kosten schließlich weiterlaufen. „Wenn du nichts einnimmst, kannst du nichts bezahlen“, so die Wirtin.