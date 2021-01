Nur wenige Fahrschüler fallen ins Raster

Neue Regelungen erlauben den eingeschränkten Betrieb bei Fahrschulen.

Hemer. Wie andere Betriebe auch leiden die Fahrschulen unter dem Lockdown. Die Regelungen des Landes erlauben es seit kurzem aber, dass unter bestimmten Bedingungen der praktische Unterricht weiter fortgeführt werden kann. Dies betrifft zum Beispiel Schüler, die ihre Fahrausbildung abschließen oder berufliche Lehrgänge. Doch wie wirkt sich der eingeschränkte Betrieb vor Ort aus. Die Heimatzeitung hat bei den heimischen Fahrlehrern nachgefragt.

"Durch den neuen Lockdown hat sich die Lage verschärft", sagt Sylvia Knez, Inhaberin der Fahrschule Knez-Drewicke. In normalen Zeiten hätte ihre Schule an sechs Arbeitstagen die Woche fast durchgehend Fahrschüler unterrichtet. Übrig geblieben sind mit der neuen Regelung vier Schüler, die die Voraussetzungen erfüllen. Um weiter am praktischen Unterricht teilnehmen zu können, muss man den theoretischen Unterricht schon hinter sich gebracht haben. Außerdem sind 15 Fahrstunden oder die Hälfte der Sonderfahrten nötig, um den Unterricht fortsetzen zu können. Schon im Dezember war die berufsbezogene, geförderte Ausbildung, zum Beispiel für den LKW-Füherschein, möglich.

"Vor Weihnachten haben wir noch viele Prüfungen gemacht", schildert die Fahrlehrerin, warum nun im Frühjahr vier Schüler übrig geblieben sind. Im Auto muss man zudem nun eine FFP-2-Maske tragen, vorher war nur ein Mundschutz erforderlich. Nach jeder Fahrstunde desinfiziert sie die Kontaktflächen, mindestens 15 Minuten liegen zwischen jeder Fahrstunde, damit genügend Zeit zum Lüften ist.

"Es ist sehr, sehr schwer. Die Einnahmen brechen weg und die Fixkosten bleiben", schildert Jürgen Dröge, Inahaber der Fahrschule Dröge, seine Situation. Mit der neuen Regelung sind für ihn etwa vier bis sechs Schüler übrig geblieben. "Einen Tag in der Woche arbeite ich. In der restlichen Zeit kann ich nur zu Hause herumhocken", sagt der Fahrlehrer. Und das habe auch mit einem anderen Flaschenhals zu tun: Es fehlt an TÜV-Prüfern.

Da nun viele Prüfungen im Janaur angemeldet werden, kommt der TÜV mit der Bearbeitung nicht nach. "Für zwei Leute habe ich die praktische Prüfung bestellt, aber bis heute habe ich keinen Termin", erklärt er. Wenn er keine praktischen Prüfungen anbieten kann, lohnt es sich die fortgeschrittenen Schüler auch nicht, weitere praktische Fahrstunden zu nehmen. Keine gute Aussicht. "Selbst bei einer kleinen Fahrschule liegen die montalichen Fixkosten zwischen 4000 und 5000 Euro", sagt Dröge.

Mit finanziellen Einbußen hat auch Martin Dietermann, Inhaber von Martins Fahrschule, zu kämpfen. Zwölf Schüler unterrichtet seine Schule gerade. Das sorgt dafür, dass Martin Dietermann nur noch rund die Hälfte der Zeit mit Arbeit beschäftigt ist. Die eine Vollzeitstelle, die er als Fahrlehrer angestellt hat, ist nun in Kurzarbeit.

Ein Dämpfer sind ebenfalls für ihn die fehlenden TÜV-Termine. "Da muss ich meine Schüler vertrösten", sagt er. Ohne einen Termin für eine praktische Prüfung würde die Fahrausbildung unnötig teuer werden. "Das wäre nicht fair gegenüber den Fahrschülern", sagt er. Allerdings sieht er auch die vergleichsweise positiven Seiten der neuen Regelung. " In zwölf Bundesländern ist es den Fahrlehern gänzlich untersagt zu arbeiten. Es wäre schön, wenn es da eine Linie geben könnte", so der Inhaber der Fahrschule.

Gar keine Fahrschüler, die die Voraussetzungen erfüllen, hat Karsten Schmidt, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule. Die meisten seiner Schüler haben schon vor Weihnachten ihre praktische Prüfung abgeschlossen. "Wir werden sehen, wie sich das weiter entwickelt", blickt der Fahrlehrer auf das Treffen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am heutigen Dienstag. Mit seinem Steuerberater hat er schon über die Beantragung von Überbrückungshilfen gesprochen. Normalerweise hat Karsten Schmidt zwischen 30 und 50 Fahrschüler.

Ein weiterer Aspekt ist laut Schmidt, dass nun auch keine Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden können. "Und ohne Erste-Hilfe-Kurs kann man die Prüfung nicht anmelden", erklärt Karsten Schmidt. Viele äußere Faktoren kommen also zusammen, die die Arbeit der Fahrlehrer erschweren.