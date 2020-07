Noch freie Plätze für Ferienkurse vorhanden

Hemer. Die Näh- und Fotokurse sind schon ausgebucht. Bei den anderen Kursen gibt es noch freie Plätze.

Die Stadt Hemer weist ein weiteres Mal darauf hin, dass es noch freie Plätze für die Kurse des Angebots Ferien in Hemer gibt. Die Näh- und Fotokurse sowie die Kanutour sind bereits ausgebucht. Für alle anderen Aktionen werden seitens der Veranstalter noch freie Plätze gemeldet. Unter anderem bietet die Stadt am Freitag, 26. Juni, von 20.30 bis 22.30 Uhr eine tierische Nachtwanderung an. Treffpunkt ist das Restaurant Panda. Der Kostenbeitrag: 3 Euro. Ein Selbstverteidigungskurs findet vom 6. bis zum 17. Juli, jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 18 bis 19 Uhr im Budo-Club an der Schützenstraße statt. Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro. Das Programmheft steht als Download unter www.hemer.de/ferien zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es bei Claudia Grau unter 02372/551-269 oder per Mail an c.grau@hemer.de.