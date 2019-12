Bredenbruch. Nikolaus Emil Rumianek spendete 1000 Euro an den Aktionskreis Pater Beda.

Nikolaus verdoppelt Spende für Pater Beda vom letzten Jahr

Nikolaus Emil Rumianek war schon fleißig, auch wenn seine Saison gerade erst begonnen hat. Neben integrativen Projekten vor Ort unterstützt der Nikolaus schon seit Jahren Pater Beda und seine Projekte in Brasilien. Übergab er in den Vorjahren meist eine Spende in Höhe von 500 Euro, so verdoppelte er diesmal die Summe. Am Sonntag konnte sich im Rahmen der Sonntagsmesse in St. Marien Udo Lohoff, Geschäftsführer des Aktionskreises Pater Beda, über die willkommene Spende freuen.

Lohoff nahm in der Messe, die von Vikar Zaldy Antonio-Abong zelebriert wurde, aber nicht nur die Spende entgegen. Vielmehr berichtete er den Gottesdienstbesuchern auch von der Arbeit vor Ort in Brasilien. Er erzählte ihnen Wissenswertes von den laufenden Projekten und unterstrich damit, wie gut die Spende aus Hemer dort angelegt ist. Aber nicht nur die Vorweihnachtszeit ist die Zeit des Gebens. Wenn am 12. Januar 2020 in St. Marien die Sternsinger ausgesendet werden, sammeln diese auch Spenden für den Aktionskreis, der damit das Kinderdorf „Cidade da Criança“ in Simoes Filho unterstützt. Nikolaus Emil Rumianek nutzte die Gelegenheit, einen Aufruf zu starten, damit möglichst viele Kinder an der Sternsingeraktion teilnehmen. Gerne würde man in Bredenbruch und Ihmert so viele Haushalte wie möglich mit Sternsingern besuchen, dafür braucht es natürlich genügend Teilnehmer. Auch Küsterin Ingrid Schulte würde sich freuen, wenn sich vielleicht das eine oder andere Kind noch für die Aktion melden würde. Das Einkleiden und die Gruppeneinteilung erfolgt am 10. Januar 2020 um 16 Uhr im Pfarrheim St. Marien an der Hellestraße.