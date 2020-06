Neues Sonnensegel schützt beim Matschen

Hemer. Der Förderverein hat rechtzeitig vor dem Neubeginn nach Corona im „Zaubergarten“ investiert.

Über eine weitere Verbesserung des Außengeländes freut sich die städtische Kindertagesstätte Zaubergarten. Im vergangenen Jahr ist das Außengelände in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Hemer und dem Förderverein der KTE neu gestaltet und mit Spielgeräten ausgestattet worden. Bei der Nutzung wurde schnell klar, dass über der installierten Matschanlage ein Sonnenschutz fehlt, um die empfindliche Kinderhaut vor einem Sonnenbrand zu schützen.

Nun macht sich der Kindergarten in der Corona-Pause für die Kinder bereit und nutzte die Zeit für die Installation eines neuen großen Sonnensegels. „Die Bauarbeiten im Außengelände konnten in der quasi kinderfreien Kita reibungslos stattfinden. So haben wir die Zeit optimal genutzt und schnell entschieden, das Sonnensegel im Wert von knapp 6000 Euro für den Kindergarten zu spenden“, sagt André Riff, seit Jahresbeginn neuer Vorsitzender des Fördervereins. Damit sei alles optimal für die Wiederaufnahme des Kita-Alltags vorbereitet.

Kontakt mit Videos und Bastelvorlagen gehalten

Auch Katja Krone, Leiterin der KTE Zaubergarten, schließt sich an: „Das Sonnensegel hätten wir in diesem Jahr aus unserem Budget nicht finanzieren können, da es sich um keine eingeplante Maßnahme handelt. Darum freuen wir uns sehr, dass der Förderverein das ermöglicht und wir unseren Spielplatz ab kommendem Montag wieder mit allen Kindern nutzen können.“

Den Erzieherinnen des Zaubergartens war es wichtig, auch in der kindergartenfreien Zeit mit den Familien und vor allem mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. So wurden Videobotschaften für die Kinder von den Erziehern aufgenommen, Mal- und Bastelvorlagen verschickt und die Kinder konnten sich ein Kreativglas mit selbst gemachter Knete am Kindergarten abholen. Neu ist auch die Steinkette, die seit einigen Tagen den Vorplatz des Kindergartengeländes ziert. Hier erleben die Kinder, wie ihre eigenen bemalten Steine und die ihrer Kindergartenfreunde zu einer langen Reihe wachsen. „Trotz allem wird es für einige Kinder so sein, wie zu Beginn der Kindergarten-Zeit.“, sagt Katja Krone. „Wir stellen uns nach der Corona-Pause auf eine Wiedereingewöhnungsphase ein.“