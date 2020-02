Hemer. Die Stadt will zusätzliche Kita-Plätze schaffen. Eine Elternbefragung soll den Bedarf an warmem Mittagessen klären.

Der Waldkindergarten in Ihmert hat sich seit fast vier Jahren bewährt, an diese Erfolgsgeschichte soll jetzt mit einer weiteren Wald- und Naturgruppe angeknüpft werden. Auf dem Freizeithof Mesterscheid soll möglichst schon zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im August 2020 eine Gruppe mit 20 Kindern in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt starten.

„Wir müssen weitere Plätze aufbauen“, sagt Fachbereichsleiter Peter Brühmann über die aktuellen Herausforderungen der Stadt, für ausreichend Kindertagesstättenplätze zu sorgen. Der bislang für die nächsten Jahre prognostizierte Rückgang der Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren wird nicht eintreffen. „Die Zahl der Kinder in dieser Altersklasse steigt sogar wieder an, so dass in der Folge Kitaplätze sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich nicht ausreichend zur Verfügung stehen werden“, gab die Verwaltung im Kinder- und Jugendhilfeausschuss einen aktuellen Überblick über die Kindertagesbetreuung.

Die jährliche Anpassung der Kita-Plätze an den Bedarf, um den Rechtsanspruch auf Betreuung zu gewährleisten, ist eine besondere Herausforderung – auch finanzieller Art. So werden nach den aktuellen Einwohner- und Anmeldezahlen ab August 2020 49 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren fehlen, 2021 dann 65 Plätze. Durch Gruppenumstrukturierungen und Überbelegungen konnte die Zahl von derzeit 909 auf 952 Plätze erhöht werden. „Der Dank geht an die freien Träger“, sagte Peter Brühmann im Jugendhilfeausschuss.

Weitere Kapazitäten soll die Wald- und Naturgruppe bringen. Schon bei der Eröffnung in Ihmert hatte die Stadt dies als einen „Modellversuch“ bezeichnet, der auch in anderen Ortsteilen Bedarfsspitzen abdecken könnte. Das hat sich durch das Raumangebot des Freizeithofes Mesterscheid nun ergeben. Die Stadt bezeichnet die örtlichen Gegebenheiten als nahezu vorbildlich, zumal dort eine Diplom Sozialpädagogin mit einer Zusatzausbildung zur Reittherapeutin und Frühpädagogin das Projekt unterstützen und begleiten könnte. Die Gruppe soll dann an die AWO-Kita im Ruth-Grohe-Haus angebunden werden. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss stimmte der Waldgruppe grundsätzlich zu, entsprechende Zuschussanträge werden gestellt. Mit dem Landesjugendamt werden nun bei einem Ortstermin die räumlichen Details geklärt. Das pädagogische Konzept wird dem Ausschuss in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Mit der neuen Waldgruppe steigt die Zahl der Plätze für über Dreijährige auf 973 und für unter Dreijährige auf 196. Weitere 120 Kinder werden in der Kindertagespflege betreut.

Verpflegungskonzeptfür städtische Kitas

Wichtiges Thema im Ausschuss war auch das Verpflegungskonzept für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Während die Tagesstätten unter Trägerschaft der Kirchen oder der AWO bereits ein warmes Mittagessen auch für die Kinder in einer 35-Stunden-Betreuung anbieten, ist dies in den fünf städtischen Kitas bislang nur für die 120 Kinder mit Tagesstättenplätzen möglich. Aus der Politik und Elternschaft werden die Wünsche nach einem Mittagessen auch für die 35-Stunden-Kinder immer lauter. Daher hat der Fachbereich Jugend nun ein Verpflegungskonzept für die fünf Kitas vorgelegt. Es baut auf den bislang guten Erfahrungen mit den tiefgekühlten Menükomponenten der Firma Apetito auf. Dabei werden auch die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erfüllt. Die Kostenbeteiligung der Eltern liegt derzeit bei 2,80 Euro pro Mahlzeit.

Zusätzliche Kostenfür Räume und Personal

Ermittelt wurden auch die notwendigen Rahmenbedingungen. Für die Zubereitung werden Hauswirtschaftskräfte beschäftigt. Bei einer Erweiterung des Mittagessens wären in allen Kitas zusätzliche Hauswirtschaftskräfte erforderlich. Zusätzliche elektrische Geräte und Essgeschirr müssten angeschafft werden. In der „Räuberbande“ müsste räumlich die Teeküche erweitert werden. Im „Haus Kunterbunt“ soll eine Zwischendecke einzogen werden, um einen neuen Raum zu schaffen. Durch Blockzeiten könnte der Platz in den anderen Kitas reichen. In einer Elternbefragung sollen nun die Bedarfe festgestellt werden. Im Juni will sich der Ausschuss dann mit der Umsetzbarkeit und den Kosten beschäftigen.

„Grünes Licht“ gab der Ausschuss für den Bau des intergenerativen Spiel- und Begegnungsparks Geitbecke (wir berichteten). Jan Obermann von der planenden Firma „Spielbetrieb“ stellte den Vorentwurf für die 1800 Quadratmeter große Fläche im Neubaugebiet vor. Auf dieser Grundlage soll nun die Ausführungsplanung erfolgen, damit die 250.000 Euro noch in diesem Jahr investiert werden können.