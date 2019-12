Deilinghofen. Ab dem 8. Januar soll des unter dem Titel Klangwunder einen neuen Chor in Deilinghofen geben. Treffpunkt ist das Martin-Luther-Haus.

Neuer Kinderchor des CVJM Deilinghofen

Klangwunder – unter dieser Überschrift soll ab Mittwoch, 8. Januar, im CVJM Deilinghofen ein neuer Kinderchor entstehen. Das Mitarbeiterteam ist überzeugt: Jedes Kind ist ein Klangwunder, und zwar auf eine ganz besondere Art. Diese Stimmenvielfalt der Sängerinnen und Sänger ab 5 Jahren will der CVJM Deilinghofen gemeinsam in einem Chor zum Klingen bringen. Immer mittwochs um 16.30 Uhr treffen sich alle interessierten Kinder, die Lust zum Singen und Tanzen haben, im Martin-Luther-Haus in Deilinghofen. Dort erwarten die Teilnehmer spielerische Elemente aus Stimmbildung und Atemtechnik, sowie Spiel und Spaß mit tollen Liedern.