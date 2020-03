Umwelt Naturpark will mit Mitmach-Aktionen in die Zukunft gehen

Hemer/Kreis. Neue Broschüre mit umfangreichem Plan liegt in der „Schatztruhe“ am Eingang Deilinghofen des Sauerlandparks aus.

Mit der „Schatztruhe“ als Touristikinfo hat der Naturpark Sauerland Rothaargebirge am Sauerlandpark eine wichtige Anlaufstelle. In Zukunft soll die Arbeit des Naturparks eine noch größere Rolle spielen. Der zweitgrößte Naturpark in Deutschland soll ein echter Mitmach-Naturpark werden. Dessen Macher haben vor kurzem einen Naturparkplan vorgelegt, der den Weg dorthin für die kommenden zehn Jahre vorgibt. Ein Prospekt über die zukünftige Entwicklung des Projekts liegt ab sofort in der „Schatztruhe“ am Eingang Deilinghofen des Sauerlandparks aus.

Als Beispiel schildert der Naturpark in einer Pressemitteilung seine Zukunftsversion für das Jahr 2027: Darin verbringen die zwei Zukunftscouts Anna und Nils in einem Jugendcamp mitten in der Natur die Nacht. Unter den Sternen auf dem neuen Natur-Trekkingplatz, einem Tagescamp im Grünen, finden sie einen Platz. Und das alles wird durch eine digitale Plattform und soziale Medien organisiert und begleitet. „So stellen wir uns die Zukunft eines der jüngsten Naturparks Deutschlands vor“, sagt Bernd Fuhrmann, Vorsitzender des Naturparks Sauerland Rothaargebirge.

Sich mit dem Handy durch den Park leiten lassen

Mit Mitmach-Aktionen und Angeboten in der Landschaft will der Naturpark die Köpfe und Herzen der Menschen in der Region für die unzähligen Naturschätze vor ihrer Haustür öffnen. Sie sollen sich, so die Mitteilung, für dieses kostbare Gut einsetzen, es bewahren. Außerdem setzt der Naturpark auf eine hohe Qualität im Sinne der Vorgaben des Verbandes Deutscher Naturparke (VDN) und wird sich als Akteur der Regionalentwicklung engagieren.

Dabei wollen die Organisatoren vor allem die Jugend ansprechen. Die Jugendlichen sollen in Echtzeit mit dem Zentrum kommunizieren können, sich online informieren und sich mit dem Handy clever durch die Landschaft leiten lassen. Eine vernetzte Naturpark-Community wollen die Macher aufbauen, die sich über soziale Medien austauscht und im echten Leben mitten im Grünen trifft.

Nachzulesen ist all das in einer kompakten Broschüre zum Naturparkplan, die in der „Schatztruhe“ am Sauerlandpark ausliegt. „Sie richtet sich an alle Menschen in der Region, die gespannt sind auf eine weiterhin dynamische Zeit im Naturpark – und die ein Teil davon werden möchten“, betont Bernd Fuhrmann. Der umfangreiche Naturparkplan, der als strategisches Leitinstrument dieser Lektüre zugrunde liegt, ist ein groß angelegtes Gemeinschaftswerk. Viele Akteure haben in einem laut Naturpark langen und sehr konstruktivem Prozess daran mitgewirkt.

Bei Expertengesprächen haben Fachleute aus diversen Gremien und den Kommunen, von Tourismus- und Wirtschaftsverbänden sowie aus den Leader-Regionen ihre Meinung gesagt. Rund 400 Online-Fragebögen wurden von Menschen aus der gesamten Naturpark-Region beantwortet. Bei zwei öffentlichen Plenen kamen rund 150 Bürger unmittelbar zu Wort. Bei einem Jugendcamp Sorpesee diskutierten 20 Jugendliche mit den Verantwortlichen darüber, wie der Naturpark junge Menschen einbinden will und wie deren Ideen eingebracht werden können.

Der organisatorische Kraftakt habe sich gelohnt, der Naturparkplan wurde bei der Mitgliederversammlung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge einstimmig besiegelt.