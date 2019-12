Hemer. Ein Unbekannter hat eine 35-jährige am Montag am Supermarkt-Parkplatz an der Urbecker Straße angesprochen – kurz danach war ihr Geld weg.

Nach Ablenkung erfolgt Diebstahl

Einer 35-jährigen Hemeranerin wurde am Montagmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Urbecker Straße die Geldbörse gestohlen. Ein unbekannter Mann hielt ihr laut Angaben der Polizei einen Zettel vor die Nase und sprach nur „Bitte, bitte“. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche steckte. Möglicherweise könnte der mit einer Jogginghose bekleidete Unbekannte sie geschickt abgelenkt haben, um ihr Portmonee zu stehlen. Darin steckten Bargeld und Papiere.