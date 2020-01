Am letzten 2019-Öffnungstag besuchte der Ex-IEC-Spieler Olf Engelmann "puck" - Das Eishockey-Museum. Der schenkte dem Eishockey-Museum sein Trikot aus der Saison 1994/95, der Gründungssaison des Iserlohner EC. Das Trikot ist mit allen Autogrammen der damaligen Spieler versehen. Olf Engelmann überreichte sein Trikotgeschenk an Alan Jones, Mitarbeiter des Eishockey-Museums.

Hemer. „Puck“ freut sich über 1684 Besucher im Eröffnungsjahr. Das Eishockey-Museum hat künftig am Wochenende geöffnet.

Museumsbesucher aus Kanada und Dubai

1684 Besucher in den ersten gut fünf Monaten seit der Neueröffnung und viele begeisterte Eintragungen ins Gästebuch: „Wir ziehen eine mehr als positive Bilanz“, blickt Peter Rymarzik, Vorstandsmitglied des Fördervereins, auf das Eröffnungsjahr des Eishockey-Museums „puck“. Nach der Weihnachtspause wird es ab 11. Januar wieder öffnen, dann allerdings nur noch samstags und sonntags.

Seit dem 5. Juli 2019 zieht das Eishockey-Museum am Sauerlandpark die Fans an. Es ist einzigartig in Deutschland, da es sich nur auf „60 Jahre Eishockey im Sauerland“ fokussiert. Beeindruckt zeigt sich der Förderverein über die Eintragungen vieler Besucher in das Gästebuch. Grundtenor: „Eine sehr liebevoll zusammengestellte und sehr informative Ausstellung. Erinnerungen aus der Jugendzeit werden wach. Wir kommen wieder.“

Viele Erinnerungen vondamaligen Spielern

Die Besucher kamen aber nicht nur aus dem Sauerland: Nürnberg, Hamburg, Straubing, Schwenningen, Köln oder auch Berlin heißen die Orte, aus denen Gäste begrüßt werden konnten. International wurde es im Eishockey-Museum bei Besuchen aus Kanada, Belgien, Österreich, Schweiz und Dubai.

Geschichte wurde in den Räumen hautnah vermittelt, wenn die Senioren aus Deilinghofen zu Besuch kamen. Viele erkannten sich auf Fotos wieder und konnten „Dönekes“ berichten. Spieler der ersten Stunde wie Karl-Friedrich Schauhoff oder auch Emil Schulte waren gleich mehrmals im Eishockey-Museum. Als Ursula Franke, Ehefrau des verstorbenen Gründervaters Hanskarl Franke am Vorabend des ersten Advent die Räume bestens betreut von Ex-ECD-Spieler Karl-Friedrich Stenner betrat, war eine besondere „Gründerstimmung“ zu verspüren.

Ur-Ausstellungnoch bis Ende April

Ex-Spieler wie Daniel Hesmert, Pascal Poerschke, Sven Doual, Uwe Siegosch oder Michael Goldmann, die beim ECD oder dem IEC spielten, schauten sich aufmerksam um und hatten viele Geschichten aus ihrer aktiven Zeit zu erzählen. „All diese Erlebnisse unterstreichen die Bedeutung und Berechtigung dieses einzigartigen Eishockey-Museums. Vorstand, Helferkreis, Fördervereinsmitglieder und sicher auch alle Besucher können dem Museums-Sponsor Engelbert Himrich nicht genug danken, dass er dieses Eishockey-Museum möglich gemacht hat“, bilanziert Rainer Tüttelmann.

Rund 150 Spender und Dauerleihgeber haben dafür gesorgt, dass „puck“ über knapp 1000 Exponate verfügt, die natürlich nicht alle gleichzeitig gezeigt werden können. Die Ur-Ausstellung wird jetzt noch bis Ende April 2020 gezeigt. Im Mai werden in einigen Vitrinen Veränderungen vorgenommen und neue Ausstellungsstücke präsentiert. Es gibt weitere Filmsequenzen, neue Nachwuchsfotos und aktualisierte Statistiken.

Auch die erste separate Fördervereins-Veranstaltung mit der Schiedsrichter-Legende Josef „Jupp“ Kompalla Anfang November wurde mit sehr viel Lob bedacht. Ermöglicht wurden Öffnungszeiten und Veranstaltungen durch das Engagement der Förderer. Freitags, samstags und sonntags garantierten im Wechsel 24 ehrenamtlich tätige Helferinnen und Helfer, das Eishockey-Museum zu öffnen. „Ihnen“, so Vorstandsmitglied Klaus Köhler, „gebührt unserer besonderer Dank.“



Sonderführungenauch für Gruppen

Mit dem Start ins neue Jahr werden die Öffnungszeiten geändert. Der Fördervereinsvorstand hat sich auf seiner letzten Jahressitzung eingehend beraten und beschlossen, dass ab Januar nur noch samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein wird. „Die Besucherzahlen waren freitags selten zweistellig und oftmals an einer Hand abzuzählen. Hingegen sind die Samstags- und Sonntags-Besuche geradezu phänomenal“, bilanziert Peter Rymarzik, „diese Fakten sind eindeutig, so dass wir diese Entscheidung auch nach Rücksprache mit dem Helferkreis getroffen haben.“

Im neuen Jahr wird somit erstmals am Samstag, 11. Januar, von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. Nach wie vor können Sonderführungen außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Wer Interesse hat (mindestens acht, maximal 25 Personen), sollte sich mit Vorstandsmitglied Rainer Tüttelmann ( 0151/23683775) oder mit Fördervereinsmitglied Katharina Scholl (0160/7745208) in Verbindung setzen.