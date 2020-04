Hemer. Auch in der Corona-Krise finden noch Blutspenden statt. Der nächste Termin in Hemer ist am morgigen Mittwoch in der Zeit von 15 bis 20 Uhr im Grohe-Forum. Personen, die sich in den vergangnen beiden Wochen im Ausland aufgehalten haben, dürfen nicht spenden. Das gilt natürlich auch für Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen. Spender müssen über 18 Jahre alt sein.