Mit viel Herzblut Programm einstudiert

Musikalisch zündete der Orchesterverein Hemer am Sonntagnachmittag mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert die dritte Kerze auf dem Adventskranz an. Das neunte Mal in Folge hatte das Orchester dazu ins Grohe-Forum eingeladen, und etwa 460 Musikbegeisterte folgten der Einladung und ließen sich so mit vorweihnachtlichen und weltlichen Liedern auf das bevorstehende Fest einstimmen.

Seit 1974 veranstaltet das Orchester, das auf eine 118-jährige Historie zurückblicken kann, das Traditionskonzert. Und Jahr für Jahr aufs Neue ist es ein Erfolg, so spendete das Publikum auch in diesem Jahr kräftigen Applaus zwischen den Stücken sowie am Ende des Konzertes. Aber nicht nur die Zuschauer waren zufrieden, auch bei Martin Niedzwicki, der die Gesamtleitung innehatte, wurden die Erwartungen erfüllt.

„Querbeet“ verstärkteden Orchesterverein

Neben den 42 Musikern des Orchesters, das auch über zahlreiche Nachwuchsmusiker verfügt, konnte abermals ein Chor gewonnen werden. Diesmal war der Herdecker Chor „Querbeet“ mit Chorleiterin Heike Baumgart mit von der Partie. Zudem konnte als Gesangssolistin Anna Piltz begrüßt werden. Wie gewohnt übernahm Ursula Schwingel von der Musikschule die Moderation des Konzertes und gab Informationen zu den einzelnen Stücken.

Anfang Oktober hatte der Orchesterverein mit Dirigent Martin Niedzwicki mit den Proben für das große Weihnachtskonzert begonnen. Acht intensive Proben dienten zur Vorbereitung, die sich letztendlich auszahlte. Im ersten Teil des Programms unterhielt der Orchesterverein unter anderem mit „Die Himmel rühmen“ und dem Walzer „Die Schlittschuhläufer“. Zudem erklang die „New Baroque Suite“ mit einem imposanten Solo von Felix Schoof auf dem filigranen Sopran-Saxophon.

Mit ihrer Stimme begeisterte Sängerin Anna Piltz, begleitet vom Orchester, mit „Lenas Song“. Der Herdecker Chor „Querbeet“, bestehend aus 26 Stimmen, präsentierte in einem Block unter anderem die Lieder „Blessed the name“, „Over the Rainbow“ und „Wunder geschehen“. In der Pause hatten die Zuhörer dann die Gelegenheit, das Gehörte zunächst einmal sacken zu lassen und sich zu stärken. Wie jedes Jahr sorgte der Hemeraner Mittagstisch „Iss mit“ im Foyer des Grohe-Forums mit Kuchen, frischen Waffeln und belegten Brötchen sowie Kaffee für die Verpflegung. Da der Erlös für den guten Zweck bestimmt ist, griffen die Besucher gerne auch mehrfach zu.

Zuhörer reisen musikalischin die Berge

Gestärkt ging es im zweiten Teil der Programmfolge weiter. Zu Beginn nahm der Orchesterverein seine Zuhörer mit auf eine Reise in die Berge, erklangen doch der „Choral Alpin“ und „Alpin Inspirations“. Es folgten im weiteren Verlauf, teils im Zusammenspiel mit dem Chor, die Darbietungen von Leonard Cohens „Hallelujah“, was Gänsehaut bescherte, und „Tochter Zion“. Aber auch alleine unterhielt der Chor „Querbeet“ mit Stücken wie „Gloria“ und „Feliz Navidad“. Finaler Abschluss eines grandiosen Konzertgenuss bildete letztendlich die Zugabe „O Du Fröhliche“.

Beseelt von der Musik traten die Besucher danach den Heimweg an. War das Publikum bei dem Großteil des Konzertprogrammes eingeladen, sich entspannt zurückzulehnen, so war es an der einen oder anderen Stelle auch zum Mitsingen aufgerufen. Gemeinsam wurden beispielsweise „Alle Jahre wieder“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Am Weihnachtsbaume“ angestimmt. Nach dem Konzert ist beim Orchesterverein Hemer vor dem Konzert.

Nach dem Konzertist vor dem Konzert

Nach der Weihnachtspause stehen dann die Vorbereitungen für das nächste Jahr auf dem Programm. Alle Anhänger des Orchesters können sich schon auf das alljährliche Frühlingskonzert freuen. Und bereits jetzt laufen hinter den Kulissen die ersten Planungen für das Weihnachtskonzert im kommenden Jahr. Dann können alle Zuhörer sich auf einen preisgekrönten Chor, der für einen Auftritt gewonnen werden konnte, freuen.