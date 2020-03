Hemer. Mit Tempo 102 innerhalb geschlossener Ortschaft wurde ein Autofahrer am vergangenen Samstag an der Landhauser Straße geblitzt. 603 Autos wurden zwischen 10.10 bis 12.55 Uhr kontrolliert. Es hagelt 35 Verwarngelder und drei Anzeigen. Und auch in Deilinghofen war ein Raser mit 99 km/h unterwegs. Dort wurden zwischen 13.10 und 16.10 insgesamt 760 Autofahrer per Radar kontrolliert. Hier sind 42 Verwarngelder und fünf Anzeigen fällig.