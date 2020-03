Hemer. Ein Bastelangebot für die Osterzeit veranstaltet das Familienzentrum Stübecken/Geitbecke in der Kita Räuberbande am Birkenweg am Mittwoch, 11. März, um 14 Uhr. In gemütlicher Atmosphäre können die Kinder zusammen mit einer Begleitperson schöne Dinge zu Ostern basteln und sich für die Zeit bereit machen. Muster hängen vorab in der Einrichtung aus. Eine Anmeldung ist bei Doris Fessen unter 02372/551773 möglich. Die Materialkosten müssen bezahlt werden.