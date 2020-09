Milchig-weiße Flüssigkeit im Sundwiger Bach

Hemer. Eine Verunreinigung im Sundwiger Bach an der Hönnetalstraße hat die Feuerwehr am Donnerstag gegen 13.10 Uhr festgestellt. Deutlich zu sehen war laut Feuerwehr eine milchig-weiße Flüssigkeit. Eine Firma hatte Schleifpaste von ihrem Gelände weggespült. Dabei waren Teile des Schmutzes in einen Gully gelangt, der an den Sundwiger Bach angeschlossen ist. Nachdem die Feuerwehr dies als Gefährdung der Umwelt erkannt hatte, zogen die Einsatzkräfte die Untere Wasserbehörde des Märkischen Kreises hinzu.

Einsatzkräfte pumpen schädliche Flüssigkeit ab

Nach der Verdünnung durch Wasser sammelte sich die milchig-weiße Flüssigkeit an einem Wehr in der Nähe der Sundwiger Mühle und konnte abgepumpt werden. Neben der Hauptwache wurde gegen 15 Uhr die Löschgruppe Sundwig und gegen 17 Uhr die Löschgruppe Hemer hinzugezogen. Bis 19.30 Uhr waren die Feuerwehrleute mit dem Abpumpen der schädlichen Flüssigkeit beschäftigt.