Ihmert. Der Bürgerverein „Wir in Ihmert“ bietet einen weihnachtlichen Abend an.

Melange-Reihe wird in Ihmert fortgesetzt

Nach der erfolgreichen Premiere im Oktober wird der Bürgertreff Berkenhoff am Freitag, 20. Dezember, erneut zum Kulturtreff. Ab 19 Uhr lädt „Wir in Ihmert“ gemeinsam mit dem Verein Melange zu einem humorvollen Abend ein. Stefan Keim, den viele auch als Radio- und Fernseh-Journalist sowie als Moderator kennen, fragt: „Haben Sie’s heilig? Was schenkt man einem Teufel zu Weihnachten?“

Vor dieser Frage steht Goethes Faust in Stefan Keims Umdichtung des großen Klassikers. Denn schließlich will man ja auch den satanischen Gefährten eine Freude machen. Konsumwahn und Vorweihnachtshektik ist ein großes Thema im satirischen Weihnachtsprogramm „Haben Sie’s heilig?“. In Szenen, Liedern und Gedichten nimmt der Kabarettist Stefan Keim die Auswüchse der Adventszeit aufs Korn. Und spießt dabei allzu menschliche Schwächen ebenso auf wie das aktuelle Geschehen in Politik und Wirtschaft. Natürlich wird es vor Weihnachten auch märchenhaft. Allerdings immer unterfüttert mit schrägem Humor, während parodierte Weihnachtslieder bekannte Melodien mit ungewohnten Texten verbinden. „Haben Sie’s heilig?“ ist eine warmherzige Weihnachtssatire mit einigen scharfen Spitzen, geschrieben und inszeniert von Stefan Keim. Veranstaltungsort ist der Bürgertreff Berkenhoff, Ihmerter Straße 279.