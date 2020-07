Chöre Luther-Kantorei in Hemer beginnt mit Proben

Hemer. Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses haben sich die Mitglieder der Martin-Luther-Kantorei Hemer vor kurzem zum ersten Mal in der Coronazeit getroffen, um über eine mögliche Probenarbeit unter Berücksichtigung der vorgegebenen Abstandswahrung zu diskutieren. Immerhin sind, so die Kantorei, einige Projekte und Auftritte geplant, wie zum Beispiel das Mendelssohn-Oratorium „Elias“ im kommenden Jahr, deren Realisierung allerdings von der Entwicklung der Epidemie abhängig ist. Die Mitglieder waren sich weitgehend einig, dass wieder Proben stattfinden sollen, einerseits, um sich wieder regelmäßig zu treffen, andererseits, um die Stimmqualität nicht zu verlieren. Daher wurde zusammen mit Kantorin Meike Pape beschlossen, ab Mittwoch, 15. Juli, in kleinen Gruppen erst einmal mit Stimmbildung die Probearbeit wieder zu beginnen.