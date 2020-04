Symbolfoto: In der Nacht zu Mittwoch musste die Hemeraner Feuerwehr zu einem Lkw-Brand in Deilinghofen ausrücken.

An der Europastraße hat in der Nacht ein Lkw gebrannt, der neben einer Lagerhalle abgestellt war. Gegen 2 Uhr rückte die Feuerwehr aus.

Rund zwei Stunden benötigte die Feuerwehr für einen Einsatz am frühen Mittwochmorgen in Deilinghofen. An der Europastraße war ein 7,5-Tonner, der mit Gerüstteilen beladen war, aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Dabei wurde die Außenfassade des Lagergebäudes, neben dem der Lkw abgestellt war, beschädigt. Die Feuerwehrleute mussten dazu die Außenfassade öffnen. Die Dämmung war durch die Flammen bereits beschädigt, die vermuteten Glutnester in der Wand gab es aber nicht.

Angaben zu den Schadenshöhen am Fahrzeug und am Gebäude machte die Feuerwehr zunächst nicht. Im Einsatz waren Kräfte der Hemeraner Feuerwache und des Löschzuges Ost aus Deilinghofen.