Lehrgang für Motorboote beginnt

Hemer/Menden. Auch im Frühjahr 2020 bietet die Kolpingsfamilie Heilig Kreuz Menden wieder einen Lehrgang zum Erwerb des Amtlichen Sportbootführerscheins See an. Viele Hemeraner haben dort bereits erfolgreich ihre Prüfung abgelegt. Dieser amtliche Führerschein ist vorgeschrieben für Motor- oder Segelboote mit einer Motorisierung von mehr als 11,03 kW. Folgende Inhalte werden vermittelt: Kartenkunde und Navigation, Gesetzeskunde, Wetterkunde, Sicherheit an Bord, Notsignale, Lichterführung, Schallsignale, Umweltschutz, die Vorbereitung auf die theoretische Prüfung, das Erlernen der erforderlichen seemännischen Knoten, Fahrstunden zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Die Dauer des Lehrgangs richtet sich nach dem Lerntempo der Teilnehmer und dem Prüfungstermin und beträgt ca. zehn Wochen. Die theoretische Ausbildung findet im Pfarrheim Heilig Kreuz Menden (Franz-Rickert-Haus) statt, die praktische Ausbildung und die Prüfung in Castrop-Rauxel. Vorkenntnisse sind zur Teilnahme an diesem Lehrgang nicht erforderlich. Die Art der Ausbildung zahlt sich auch aus, denn die Durchfallquote tendiert gegen Null. Im Dezember haben alle Teilnehmer die Prüfung bestanden. Diese Verdienste gebühren dem Ausbildungsleiter Dieter Bäuchler, der seit mehr als 25 Jahren diese Aufgabe übernommen hat. Zu seinen „besonderen Schülern“ zählten etliche Fußballspieler von Borussia Dortmund.

Zu einen Informationsabend lädt die Kolpingfamilie Heilig Kreuz für Montag, 6. Januar, um 19 Uhr ins Pfarrheim Heilig Kreuz ein. Der Kurs wird dann immer montags stattfinden. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es beim Kursleiter Dieter Bäuchler (0171/7155390), Jürgen Dasbeck (0175/4013860 ), Meinolf Brühmann (0170/3431291) oder am Infoabend.