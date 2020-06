Lebensgefährlicher Unfall auf der Bahnhofstraße

Der Hubschrauber Christoph 8 landet auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz in Hemer.

Hemer. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten die Einsatzkräfte den Rettungshubschrauber Christoph 8 anfordern.

Ein 20-jähriger Mann aus Menden wurde am Samstag gegen 11. 40 Uhr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Laut Angaben der Polizei ist der 20-jährige auf die Straße gesprungen und wurde von einem Auto erfasst, das mit 30 km/h auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Da akute Lebensgefahr herrschte, haben die Einsatzkräfte den Rettungshubschrauber Christoph 8 angefordert, der gegen 12 Uhr auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz landete. Dieser brachte den Verletzten in ein Klinikum in Dortmund. Die Bahnhofstraße wurde bis 12.46 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt noch, warum der Mann plötzlich auf die Straße gesprungen ist.