Langgehegter Wunsch geht in Erfüllung

Der Wunsch ist eigentlich so alt wie das Museum, verschiedene Ansätze, ihn zu realisieren, gibt es seit über einem Jahrzehnt , jetzt geht er in Erfüllung: Das Felsenmeer-Museum wird durch einen Aufzug barrierefrei. Für die schöne Bescherung reiste NRW-Ministerin Ina Scharrenbach nach Hemer, um den Förderbescheid des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung in Höhe von 592.000 Euro zu übergeben. „Es ist ein sehr erfreulicher Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben“, sagte Holm Diekenbrock als Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins.

Entsprechend groß war am Freitag auch der Empfang im Felsenmeer-Museum, wo sich neben Vertretern der Verwaltung die Fraktionsspitzen, Landtagsabgeordneter Marco Voge und der Vorstand des Bürger- und Heimatvereins versammelt hatten. Vor dem offiziellen Teil gedachte Bürgermeister Michael Heilmann der Opfer des Terroranschlags von Hanau und forderte ein Zeichen gegen jegliche Gewalt, Ausgrenzung und Intoleranz.

Dank für ehrenamtlicheArbeit des BHV

An der Ostseite soll der Aufzug angebaut werden. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die Bedeutung des Begriffes Heimat und des Museums hob er einleitend hervor. „Heimat ist ein Gefühl, welches jeder in sich hat“, sagte Heilmann. Das Felsenmeer-Museum sei das zentrale Gebäude der Stadt, das die Erinnerung an die Hemeraner Geschichte, an die Menschen sammele, bewahre und öffentlich ausstelle. Er dankte den Mitarbeitern des Bürger- und Heimatvereins für die ehrenamtliche Arbeit.

Als klare Wertschätzung dieser Arbeit wertete der technische Dezernent Christian Schweitzer die Landesförderung. Sie unterstütze die wichtige Arbeit im Sinne der Heimatförderung und erhalte ein stadtbildprägendes Gebäude. Neben den 592.000 Euro stellt die Stadt 150.000 Euro zur Verfügung. Diese Gelder ermöglichen den Anbau eines Fahrstuhls auf der Rückseite der Villa. Dadurch werden alle Etagen barrierefrei erreichbar.

Wie notwendig das ist, hatte sich noch am Vorabend gezeigt, als die Hemeraner zum Bildervortrag über die 70er Jahre strömten. Für Rollstuhlfahrer war der Vortragsraum nicht erreichbar, Gehbehinderte konnten nur mit Hilfe die erste Etage erreichen.

Wichtig ist auch die Sanierung des Daches. Bei Sturm dringt immer wieder Wasser durch die Dachpfannen, entsprechende Wasserschäden sind unübersehbar. Die historischen Dachpfannen sollen so weit wie möglich aufgearbeitet und wieder aufgebracht werden. Ersatz muss nachgebaut werden. Auch die Terrassen sind beschädigt und müssen abgedichtet werden. Das Geld soll auch für den Einbau eines behindertengerechten WCs und Veränderungen in der Ausstellung reichen. Der Baubeginn soll im Herbst erfolgen, die Mittel müssen bis Ende 2021 investiert sein. „Wir haben in den letzten zwei Jahren zehn Millionen Euro an Fördermitteln nach Hemer geholt, es ist ein großer Erfolg unserer Kollegen“, dankte Schweitzer den Verwaltungsmitarbeitern.

150 Millionen Euroim Heimatförderprogramm

Ministerin Ina Scharrenbach überreichte Bürgermeister Michael Heilmann den Förderbescheid über knapp 600.000 Euro für das Felsenmeer-Museum Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

„Ich bringe gerne Heimatgeld durch die Gegend“, bekannte Ministerin Ina Scharrenbach, denn Heimat sei etwas, das die Menschen miteinander verbinde, ein urpositiver Begriff. Heimat schaffe eine starke Gemeinschaft, erhalte die Gesellschaft und entsprechende Gebäude ermöglichten die Identifikation vor Ort. Dadurch werde Tradition mit der Moderne verbunden. 150 Millionen Euro stellt die Landesregierung bis 2022 im Heimatförderprogramm zur Verfügung.

„Es ist ein großer Tag für den Bürger- und Heimatverein“, dankte Holm Diekenbrock. Die Ministerin nahm sich nach der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt auch noch die Zeit für eine Besichtigung des Felsenmeer-Museums und konnte sich so von der Notwendigkeit der Investitionen überzeugen.