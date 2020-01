Langes Warten hat in Sundwig bald ein Ende

Die Bauarbeiten am alten katholischen Pfarrhaus in Sundwig schreiten mit großen Schritten voran. Das einstige Pfarrhaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur St. Bonifatius-Kirche wird saniert und zudem wird an das bestehende Gebäude ein neues Pfarrheim angebaut. Nach dem ersten Spatenstich im Frühjahr vergangenen Jahres sind die Fortschritte sichtbar. Zunächst wich die alte Garage, Versorgungsleitungen wurden neu verlegt und dann wurde mit den Baumaßnahmen begonnen. Schnell konnte der Rohbau nach Planung des Iserlohner Architekten Jochen Wagner fertiggestellt werden. Fenster wurde eingesetzt und auch am Dach war das Voranschreiten des Bauprozesses deutlich sichtbar.

Führung über die Baustelle nach dem Sonntagsgottesdienst

Um einen Einblick in die Arbeiten rund um den Um- und Neubau zu bieten, lud die Pfarrgemeinde bereits nach dem Sonntagsgottesdienst zur Baustellenführung ein. Das Interesse in der Gemeinde ist groß, voller Vorfreude wird alles verfolgt. Und die Gemeinde hofft, schon bald erste Räume nutzen zu können. Im April vergangenen Jahres hatte man noch die Hoffnung, dass das neue Gebäude im Pastoralverbund bereits vor Weihnachten eröffnet werden könnte.

Dieser Zeitplan geriet jedoch ins Wanken. Den Zeitverzug nimmt man jedoch in Kauf, schließlich soll alles vernünftig gemacht werden, damit das Pfarrhaus künftig Generationen von Katholiken eine neue Bleibe bietet. Die Pläne und Ideen für die Umnutzung des leerstehenden Pfarrhauses existieren schon länger. Im November 2017 folgte letztendlich die konkrete Vorstellung der Baupläne vor der Gemeinde. Finanziert wird das neue Pfarrheim für rund eine halbe Million Euro unter anderem durch den Verkauf des früheren Pfarrheimes an der Gartenstraße. Die Hälfte der Baukosten übernimmt das Erzbistum Paderborn.

Gemeindegruppen können neues Gebäude nutzen

Ist das neue „Schmuckstück“ dann endlich fertig, kann es von den Gemeindegruppen genutzt werden. Im Erdgeschoss, genauer gesagt im neuen Anbau, befindet sich ein knapp 90 Quadratmeter großer Gemeindesaal, der bis zu 80 Gästen Platz bietet. Eine mobile Trennwand sorgt dafür, dass der große Raum auch unterteilt werden kann.

Neben dem Gemeindesaal werden im Erdgeschoss eine Küche, eine Garderobe, ein kleines Büro und Toiletten sein. Großgeschrieben bei der Baumaßnahme wird ebenso die Barrierefreiheit. So werden die Räumlichkeiten im Erdgeschoss auch für Besucher mit körperlichen Einschränkungen ohne Schwierigkeiten zugänglich sein. Im Obergeschoss richtet die Gemeinde unter anderem einen Jugendraum, ein kleines Archiv und ein Abstellraum ein. Weitere Lagermöglichkeiten bietet die neuerrichtete Doppelgarage, in der beispielsweise Bierzeltgarnituren aufbewahrt werden können. Diese werden sicherlich beim nächsten Gemeindefest vor Ort benötigt, wird der neue Gebäudekomplex doch auch über einen Außenbereich mit großer Terrasse verfügen.

Jetzt, wenn alles Formen annimmt und fast nur noch der Innenausbau zu bewältigen ist, konkretisiert sich auch immer mehr das Datum der offiziellen Einweihung.

Einweihung des neuen Gebäudes nach dem Gottesdienst

„Am Sonntag, 26. April, wird zunächst ein Festgottesdienst in der benachbarten Kirche stattfinden, in dessen Anschluss Dechant Johannes Hammer das neue Gebäude einweihen wird“, verkündet Wolfgang Weinelt, zweiter stellvertretender Vorsitzender vom Kirchenvorstand. Er verfolgt zusammen mit Henning Marcks, dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, und Stefan Stegbauer vom örtlichen Gemeindeausschuss voller Spannung jeden Schritt auf der Baustelle.