Kulturjahr mit großen Fragezeichen

Die Stadt plant dieses Jahr verschiedene Veranstaltungen. Es gibt jedoch keine Garantie, ob diese stattfinden werden.

Hemer. Bei der Planung der Kultur für das Jahr 2020 war man sich noch nicht bewusst, dass sich die gesamte Veranstaltungswirtschaft aufgrund von Virus und Lockdown ändern würde. Das ist nun im Jahr 2021 anders. „Wir können keine Garantien geben, dass Veranstaltungen wie geplant stattfinden“, sagt Peter Brühmann, Fachbereichsleiter für Jugend, Schule, Kultur und Sport. Eine zur Orientierung dienende Planung soll im Kulturausschuss am Dienstag besprochen werden.

Bestimmte Veranstaltungen wie der Markt der Möglichkeiten wurden schon gestrichen. „Mit dem Planungsvorlauf wäre das nicht möglich gewesen“, schildert Brühmann. Auch ansonsten plant die Stadt eher vorsichtig. Laut Brühmann könne es zum Beispiel durch die Corona-Schutzverordnung immer wieder dazu kommen, dass Veranstaltungen verschoben oder sogar gecancelt werden. „In der ersten Jahreshälfte gibt es noch viele Fragezeichen“, hofft Brühmann darauf, dass sich die Lage in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wieder beruhigt.

So haben sich die ersten offiziellen Kulturtermine der Stadt durch die neuen Regelungen der Länderkonferenz schon erledigt. Bis zum 14. Februar wird der Lockdown fortgeführt. Am 7. Februar wäre im JuK das 2020 schon verschobene Stiftungskonzert der Sparkasse dran gewesen, die Kinderkultur zum Thema Karneval der Balletschulen am 8. sowie am 13 Februar dürften sich auch erledigt haben.

Im März findet zumindest laut der Planungsorientierung das 25. Internationale Frauenfest im JuK statt, am 28. März könnte das Frühlingskonzert des Orchestervereins Hemer im Alten Casino starten, wenn sich an den Gegebenheiten nichts ändert.

Für April sind auch einige Veranstaltungen geplant. Am 11. April soll in der Ebbergkirche und am Haus Hemer das Lehrerkonzert von Konstantin Kemmer sowie das Preisträgerkonzert von Jugend Musiziert stattfinden. Auch das Lehrerkonzert von Sümeyye Ergün ist im April geplant. Außerdem will das Stadtmarketing die schon im Jahr 2020 erprobte Reihe Samstags in Hemer wieder aufleben lassen. Der erste geplante Termin ist am 24. April, weitere Termine sind am 29. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 28. August und am 29. Oktober angesetzt.

Für die Planung im Mai beginnt der Monat mit einem Tag der Kinderkultur zum Thema Muttertag der beiden Ballettschulen am 6. Mai sowie am 9 Mai. Joachim Hecker soll am 20 Mai wieder mit seiner Science-Show in der Stadtbücherei auftreten. Jazz bei Verfuß ist im Bau-Innovationsforum der Baufirma ebenfalls im Mai geplant. Eugen Treichel gibt mit seiner Gitarre am 16. Mai ein Lehrerkonzert.

Am 27. Juni oder am 19. September soll das Zupfensemble Chordofonia in der Ebbergkirche auftreten. Für die zweite Jahreshälfte ist am 15. August das Musical & More Abschlusskonzert im Alten Casino vorgesehen, am 4. September ist das Babykonzert geplant.

Die Hemeraner Herbsttage sind vom 24. bis zu, 26. September angedacht. „Wir hoffen darauf, dass wir die Herbsttage nicht erneut absagen müssen“, sagt Peter Brühmann. Am 28. sowie am 30. Oktober soll eine Kinderkultur zum Thema Herbst der beiden Ballettschulen stattfinden. Ebenfalls im Oktober soll Mozart bei Rosier stattfinden. Im JuK ist Ende Oktober eine Lesung geplant. Stephan Bach liest „Das Magische Baumhaus“ oder Sascha Gutzeit „Detektivspinne Luise".

Laut Plan soll am 6. November die Hemeraner Kulturnacht stattfinden. Am 7. November soll das Konzert „Keine Angst vor ernsten Tönen“ mit dem Musikschullhrer-Ensemble und Prof. Michael Schmoll in der Stephanuskirche stattfinden. Der wiederholt verschobene Kabarett-Abend mit David Kebekus ist für den 9. November geplant. Ebenfalls im November soll Jan Weiler im JuK eine Lesung abhalten.

Zum Ende des Jahres ist, so die Hoffnung, wieder ein Weihnachtsmarkt vom 3. bis zum 5. Dezember möglich. Am 2. Dezember ist das Stück „Bald ist Weihnachten, Lieselotte“ vom Mathom Theater in der Stadtbücherei angedacht. Am 12. Dezember soll dann das Weihnachtskonzert des Orchestervereins Hemer im Grohe Forum stattfinden. Am 16. und am 19. Dezember sind Kinderkultur-Tage zum Thema Weihnachten geplant. Der letzte Punkt auf der Liste für 2021 ist bisher das Adventskonzert der Musikschule am 18. Dezember in der Ebbergkirche.