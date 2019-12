Kreative Übungen für den Bewegungsspaß der Kleinsten

Der dreijährige Felix und der vierjährige Tom werfen sich über eine Linie einen kleinen Luftballon zu. Was sie in ihrem Alter sicherlich nicht erahnen: Sie schulen damit ihre soziale Kompetenz. Beim Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) konnten Kinder zwischen drei und sechs Jahren am Montag im Grohe-Forum in 13 Übungen ihr Können in fünf Lernbereichen ausprobieren.

Kathrin Kirchhoff, beim HTV für die Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen zuständig, hat einen Überblick über die verschiedenen Lernbereiche. Wahrnehmung, Motorik, Soziale Kompetenz, psycho-emotionale Entwicklung und Kognitives Denken stehen beim Kibaz auf dem Prüfstand.

Die Übungen dafür sind bunt und kreativ. Beim eingangs erwähnten Luftballon-Spiel gehe es, so Kirchhoff, nicht darum, gegen, sondern zusammen mit den anderen Kindern zu spielen, der Ball soll immer in der Luft bleiben. Unter dem Punkt psycho-emotionale Entwicklung geht es beispielsweise um Mut und Überwindung. „Traue ich es mir zu, auf einem wackeligen Untergrund zu springen oder gar den Ball zu werfen?“, nennt Kathrin Kirchhoff die Frage, die bei einem Spiel eine große Rolle spielt. Es gehe aber auch darum, Niederlagen zu verkraften. „Wir haben tatsächlich auch ein Spiel, bei dem man verlieren kann“, erklärt Kathrin Kirchhoff.

Bei den Übungen geht es aber ebenfalls darum, auf Balken zu balancieren (Motorik), die richtige Anzahl Kastanien nach einem Hindernisparcours auszuwählen (kognitives Denken) oder Wattebällchen oder Bälle durch Pusten auf den richtigen Weg in ein Tor zu leiten (Wahrnehmung).

Sportliches Hobby für die Kinder entdecken

Einen großen Wert legt der HTV aber auch darauf, dass die Kinder Spaß haben. Schließlich konnten sie beim Kibaz auch ausprobieren, ob sie sich für den Ballsport interessieren und sich die Mitgliedschaft in einem Sportverein lohnt. Der vierjährige Paul fühlt sich jedenfalls als Gewinner, als er bei einem Spiel die Müsli-Dosen mit einem Ball trifft. Mutter Jana Schäfer sagt: „Man sucht ja auch Hobbys für die Kinder, und ihm macht es Spaß“.

Torsten Dünninghaus ist auch daran interessiert, seinen vierjährigen Sohn Sebastian mit einem Verein vertraut zu machen. „Da kann er mal hereinschnuppern“, erklärt er. Zudem sieht Dünninghaus das Kibaz als gute Möglichkeit, die Zeit bis Weihnachten mit aktivem Sport zu überbrücken.

Das neue Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) mit Ballspiel wurde vom HTV zum zweiten Mal angeboten, die Premiere fand in den Herbstferien statt. Nach der Veranstaltung für die Kinder folgte im Grohe-Forum das Schwarzlicht-Handballspielen des HTV und im Anschluss daran die Weihnachtsfeier des Vereins.