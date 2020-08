Kontrolle verloren und überschlagen

Ihmert. Glück im Unglück hatte ein 30-jähriger Autofahrer, der sich am Freitagabend an der Westendorfstraße um 20.15 Uhr mit seinem Wagen überschlug. Der Mann war auf der Westendorfstraße in Richtung Ihmert unterwegs, 300 Meter vor dem Dorf bremste er sein Fahrzeug im Bereich einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die dortige Grünfläche, wo er sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.