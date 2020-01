Hemer. Gabriele Wallbaum-Strecker, Tim Schneider und Philipp Röster sollen erneut für die CDU in den Kreistag ziehen.

Komplizierte „Wahl“ mit gelben Stimmzetteln

Den ersten Schritt im Wahlkampf zur Kreistagswahl hat der CDU-Stadtverband auf seiner Mitgliederversammlung am Freitag in der Gaststätte Im Bräucken schon getan. Die Christdemokraten setzen auf Bewährtes und bestätigen Gabriele Wallbaum-Strecker, Tim Schneider und Philipp Röster als ihre Kandidaten für den Kreistag. Obwohl die Kandidatur de facto schon entschieden sein dürfte, gilt es noch die Kreisverbands-Vertreterversammlung im März abzuwarten.

Kandidaten stehen alleine auf der Liste

Lachsfarbene, blaue, gelbe und weiße Blätter mit Bewerberlisten gehen durch die Tischreihen Im Bräucken. Was wie eine Wahl aussieht, ist eigentlich keine. Laut der Satzung kann nur der Vorstand die Empfehlung an die Kreisverbands-Vertreterversammlung abgeben. Das Votum der Mitglieder ist auf dem Papier wiederum eine Empfehlung an den Vorstand.

„Das ist Deutschland“, kommentiert Holm Diekenbrock, zweiter Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, augenzwinkernd das komplizierte Verfahren. Er hat sich in den vergangenen Tagen noch mal verstärkt mit dem Wahlrecht beschäftigt. Dass er die Regelungen vollständig vorliest, gehört ebenfalls dazu.

Die drei Kreistagskandidaten stehen alleine auf der Liste, wenngleich auf den gelben „Wahlzetteln“ theoretisch noch ein paar Zeilen freistehen.

Vor der „Wahl“ stellen sich die drei Kandidaten noch einmal vor. Gabriele Wallbaum-Strecker würde zum vierten Mal als Abgeordnete in den Kreistag einziehen und hebt die Vernetzung von Stadt und Kreis hervor. Der 33-jährige Tim Schneider ist seit 2014 Kreistagsabgeordneter und erzählt, dass er nach dem Abitur für das Studium den Märkischen Kreis verlassen hat, aber wieder zurückgekehrt ist. Philipp Röster beendet bald seine zweite Legislaturperiode im Kreistag und will seine Arbeit fortsetzen. Er wolle die Kreisverwaltung „grillen – durch einfache Fragen“. „Ich mache das gerne und kann das nur empfehlen“, sagt er über seine Arbeit als Kreistagsabgeordneter.

Als Vertreter werden in der Versammlung Sylvia Steiger und Lena Sablowski aufgestellt. Auch die Vorschläge für die LWL-Verbandsversammlung werden am Abend bestimmt. Tobias Kähler Phillipp Röster, Tim Schneider und Gabriele Wallbaum-Strecker sollen für Hemer antreten. Ersatzdelegierte sind Diana Naujocks, Lena Sablowski, Ute Baecker und Yasmin Fischer. Auch bei der „Wahl“ für die LWL-Versammlung handelt es sich um Empfehlungen für die Kreisverbands-Vertreterversammlung, die Mitte oder Ende März stattfinden soll.

Neben dem offiziellen Teil der Versammlung haben die Christdemokraten am Freitag auch ein paar Gäste empfangen. Karsten Meininghaus, Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag, zog eine Bilanz über die vergangenen fünf Jahre und informierte die Versammlung über seine Arbeit im Kreistag.

Landratskandidat Marco Vogewill kein Kirchturmdenken

Marco Voge, Landtagsabgeordneter und Kandidat der CDU für die Landratswahl für den Märkischen Kreis schaute Im Bräucken ebenfalls vorbei. Als wichtig betrachtete er die Vernetzung zwischen Kreis, Kommune und Land. „Wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Wenn jeder nur auf die Höhe des eigenen Kirchturm schaut, hilft das niemanden“, erklärte er. Auch bei den Schulen, Firmen und Gewerkschaften im Kreis würde er eine bessere Vernetzung sinnvoll finden. Als weitere Themen nannte er die Sicherheit im Kreis und die Förderung des Ehrenamtes. Beim Thema Digitalisierung wies Voge vor allem auf die weißen Flecken im Netz hin. „Da müssen wir dranbleiben. Funklöcher brauchen wir im Jahr 2020 nicht mehr.“

Zudem wies er auf seine noch bestehenden Kontakte zum Landtag und den Ministerien hin. „In diesem Handy sind viele Nummern gespeichert, und von denen werde ich auch Gebrauch machen“, sagte der Landratskandidat.