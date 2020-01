Hemer. Fernsehschauspieler Roland Jankowsky liest am 1. Februar ausgewählte „kriminelle“ Kurzgeschichten.

Kommissar Overbeck zu Gast im JuK am Park

Seit vielen Jahren kennt man Roland Jankowsky aus verschiedenen TV-Formaten. Wenn es zeitlich passt, verschlägt es ihn immer wieder auch auf die Bühne und ins Studio. Jetzt ist er mit seiner Lesung „Wenn Overbeck kommt“ am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Hemeraner Jugend- und Kulturzentrum am Park (JuK) zu Gast.

Theater, Chansons, Lesungen und Hörspiele – Jankowsky ist breit aufgestellt. Es ist nicht zuletzt sein manchmal etwas sonderbarer Kommissar Overbeck, der die ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ nach über 60 Folgen in 20 Jahren in den Kultstatus erhob, und sich einer großen, immer noch wachsenden, Fangemeinde erfreut – trotz der vielen Fettnäpfchen, in die er tritt.

Spaßiges Erlebnis mit Augenzwinkern

Diese will er im JuK allerdings tunlichst auslassen. Ausgestattet mit langjähriger Erfahrung als Radiosprecher und Vorleser, trägt Jankowsky ausgewählte „kriminelle“ Kurzgeschichten vor. Sein Alter Ego scheint auch in diesem Genre präsent, sitzt uneingeladen am Lesetisch und kommentiert den Vortrag mit origineller Körpersprache, gelegentlichen Querverweisen und Bonmots. Ein subtiles, für den Zuschauer sehr unterhaltsam zu beobachtendes Spiel zwischen Vorleser und Schauspieler entwickelt sich und macht Jankowskys Lesungen zu einem augenzwinkernden, spaßigen Erlebnis, heißt es in der Ankündigung. Der Kölner Schauspieler sei ein exzellenter Vorleser und seine Lesekunst verspreche allerbeste Unterhaltung. Seit Mitte der Neunziger arbeitet Jankowsky vor allem für das Fernsehen. Im Comedy-Bereich spielte er neun Jahre lang an der Seite von Mariele Millowitsch und Walter Sittler in der mehrfach preisgekrönten Krankenhaus-Sitcom „Nikola“. Weitere Rollen übernahm er seitdem unter anderem in den Serien „Notruf Hafenkante“ und die „Wilden Hühner“. Aber auch in diversen Krimiserien wie etwa „Balko“ oder „Die Wache“ war er zu sehen. Vor allem kennt man Jankowsky als etwas schrägen Kommissar Overbeck in der beliebten ZDF-Krimireihe „Wilsberg“, die bei den „New York Festivals“ 2011 den „BronzeAward“ gewann.

„Coolster TV-KommissarDeutschlands“ im Jahr 2018

Für die Rolle des Overbeck wählten ihn die Zuschauer zum „Coolsten TV-Kommissar Deutschlands 2018“. Für das Radio hat Jankowsky seit 1996 zahlreiche Hörspiele und Features gesprochen. Als Sänger kann man ihn in seinem Soloprogramm „Villion“ erleben, mit dem er zwischen Engagements und Drehzeiten seit über zehn Jahren durchs Land tingelt.