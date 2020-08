Königspaar vermisst Zusammenkünfte des Schützenlebens

Das Königspaar des BSV Deilinghofen, Bodo I. und Korinna I., verlängern aufgrund der Corona-Krise ihre Regentschaft.

Liebe Hemeranerinnen und Hemeraner, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder!

Wir, das Königspaar Bodo I. und Korinna I. Schweikard aus Deilinghofen, möchten ein paar Worte zu unserem Schützenjahr sagen: Das Jahr 2019 hat mit einigen guten Veranstaltungen begonnen, jedoch mussten wir Ende Oktober einen schweren Verlust hinnehmen und haben aufgrund dessen unseren Königsball abgesagt. Mit viel Glück konnten wir dann am 29. Februar unseren traumhaften Königsball feiern und genießen, denn kurze Zeit später begann die Corona-Krise. Die daraus entstandene Pandemie verbot uns somit alle weiteren Veranstaltungen, was wir zutiefst bedauern. Uns als Königspaar mit unserem Hofstaat fehlen die gemeinsamen Stunden und die gemütlichen Zusammenkünfte des Schützenlebens. In einer Versammlung vom BSV wurden wir gefragt, ob wir unsere Amtszeit um ein Jahr verlängern würden. Dies war für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit und wir danken unserem Hofstaat und dem BSV für die weitere Unterstützung.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr gemeinsam alle Veranstaltungen sowie ein schönes Schützenfest feiern können. Bleibt weiterhin alle stets gesund, denn noch haben wir die Corona-Krise nicht überstanden. Auf ein baldiges Wiedersehen, ein kräftiges Horrido!