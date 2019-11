Kleiner Weihnachtsmarkt mit viel Charme

Klein, gemütlich und besinnlich: Der Hemeraner Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt findet vom 6. bis 8. Dezember statt, und alle die im Vorfeld in irgendeiner Form damit zu tun haben, freuen sich sehr auf die Veranstaltung. Die „Hemeraner Weihnacht“ unterscheidet sich von den großen Weihnachtsmärkten in der Region dadurch, dass sie liebevoll von Hemeranern für Hemeraner gestaltet wird. Heimische Gruppen übernehmen die Gestaltung des Marktes, bestücken die Holzhäuschen und sorgen dafür, dass es nach Reibeplätzchen und Bratwurst duftet.

Martin Hofmann, Chef des Hemeraner Kulturbüros, ist guter Dinge, wenn er an den Weihnachtsmarkt denkt. „Hier arbeiten viele zusammen, es ist ein gutes Beispiel, wie Stadtmarketing aussehen kann“, sagt er und setzt bei der Planung des Programms und der Stände vor allem auf Bewährtes. So beginnt der Markt traditionell am Freitag, 6. Dezember, um 15 Uhr. Um 16.30 Uhr startet der Kindergarten Sternenburg mit dem Bühnenprogramm, gefolgt vom CVJM Posaunenchor Hemer, der um 17 Uhr auftreten wird. Dann folgt der Hauptact des Tages, denn zusammen mit Nikolaus Emil startet der große Lichterumzug durch die Stadt, wo Kinder und Erwachsene einen illuminierten Friedenspark erleben können. Bürgermeister Michael Heilmann übernimmt die offizielle Eröffnung und verteilt zusammen mit dem Nikolaus Stutenkerle an die Kinder. Zum Ausklang des ersten Tages gibt es im Anschluss weihnachtlichen Rock & Pop mit der Gruppe „2You“.

Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr

Tags darauf hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm startet um 14.15 Uhr mit dem MGV Brockhausen. Um 15.30 Uhr tritt die Ballettschule am Sauerlandpark auf, eine Stunde später ist „Max, der kleine Dino“ an der Reihe. „Swing goes Xmas“ mit dem Sänger Ingo Düe beginnt um 18.30 Uhr. Ingo Düe präsentiert die Swing Sisters. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr werden am Samstag und am Sonntag im Hexenhäuschen, das der Verkehrsverein mittlerweile sein Eigen nennen kann, Geschichten vorgelesen. Kinder können es sich dabei im Stroh gemütlich machen und zur Ruhe kommen. Nach ein paar Jahren Pause hat Martin Hofmann wieder ein Kinderkarussell organisieren können.

Was darf am Weihnachtsmarkt-Sonntag auf keinen Fall fehlen? Die Dampflok. Verkehrsvereins-Vorsitzender Peter Reinhard ist stolz darauf, dass der Verein die Lok wieder auf die „Weihnacht“ holen kann. Die Fahrt in der Lok (ab 11 Uhr) bedeutet eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die Kinder bekommen für 50 Cent ein Ticket, das von einem Schaffner gelocht wird. Erst dann geht die Fahrt in der Dampflok los.

Um 14 Uhr tritt das Duo Stang auf der Bühne auf, um 15 Uhr findet die Aktion „Strahlende Kinderaugen“ des Lions Club Platz auf der Bühne. Tänze aus „Die Schöne und das Biest“ präsentiert die Ballettschule „Ballett meets Pop“ um 15.30 Uhr. Der Orchesterverein Hemer spielt unter dem Titel „Alle Jahre wieder“ weihnachtliche Blasmusik.

Mittelpunkt des urigen Weihnachtsmarktes ist der Stadl, eine gemütliche Holzhütte. Das ist der zentrale Treffpunkt auf dem Platz, ausgelegt wie auch das restliche Areal mit Holzhackschnitzeln. Das macht es warm unter den Füßen. Auch für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, sollte der Besuch der Hemeraner Weihnacht dieses Jahr kein Problem sein, denn sie können sich immer ab 15 Uhr an der Bühne melden und es wird ihnen geholfen, das Hackschnitzel-Hindernis zu meistern.

Neubürgertreff auf dem Weihnachtsmarkt

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes lädt die Stadt Hemer wieder zum Neubürgertreff ein. Über 1000 Menschen wurden von der Stadt persönlich angeschrieben. Die Premiere im vergangenen Jahre war so gelungen, so dass es diese Wiederholung gibt. Die neuen Hemeraner werden am Samstag, 16 bis 18 Uhr, von Bürgermeister Michael Heilmann und seiner Frau Rianne begrüßt und können sich zudem über kleine Geschenke freuen.