Klassik und Pop auf besondere Weise dargeboten

Deilinghofen. „Keine Angst vor ernsten Tönen“ hieß es am Wochenende in der Stephanuskirche nach Deilinghofen.

Der Name ist Programm: Am Sonntagnachmittag hatten die Musikschule, deren Förderverein und das Kulturbüro zum Konzert „Keine Angst vor ernsten Tönen“ in die evangelische Stephanuskirche nach Deilinghofen eingeladen. Nach dem sensationellen Erfolg im Vorjahr war es nunmehr die zweite Auflage für das ganz besondere Konzertprogramm. Keine schwere musikalische Kost, stattdessen kurze Bearbeitungen und Crossover – das erwartete die fast 150 Zuhörer beim ausverkauften Konzert, bei dem Professor Michael Schmoll wieder die Fäden in der Hand hielt. Es erklangen Hits aus den Bereichen Klassik und Pop auf echten Instrumenten, wobei Schmoll selbst erneut alle Arrangements für das außergewöhnliche Programm geschrieben hatte. Es war ein wahrer Ohrenschmaus, viele bekannte Melodien einmal in solch klassischer Besetzung zu hören.

Neben Schmoll am Klavier brillierten bei dem Konzertsonntag weitere vier erstklassige Künstler. So war Birgit Maiworm an Klarinette und Saxophon zu hören. Sylke Enders begeisterte an der Violine, während Yolanta Delibozova das Violincello erklingen ließ. Fünfter im Bunde war Norbert Steegmanns an Flöte und Saxophon.

Während Schmoll seit 18 Jahren am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück tätig ist, haben seine vier Mitstreiter alle einen Lehrauftrag an der heimischen Musikschule und durch ihre rege Konzerttätigkeit ebenso wie Schmoll eine große Bühnenerfahrung. Hinzu kommt bei allen die große Leidenschaft, mit der sie musizieren. Diese Spielfreude wurde auch am Sonntag in der Stephanuskirche, die laut Aussage der Organisatoren neben ihrer räumlichen Schönheit, welche mit farblichen Spots noch mehr in Szene gesetzt worden war, auch durch eine gute Akustik besticht, schnell sichtbar. Schmolls Liebe zur Musik kam auch immer wieder bei seinen Erklärungen zwischen den jeweiligen Stücken zum Ausdruck. Für jedermann verständlich erklärte er Wissenswertes zu den Komponisten und Werken und nahm so auch die Angst vor ernsten Tönen.

Beginn mit Vivaldi und Beethoven

Das dargebotene Programm war in zwei unterschiedliche Sets geteilt und präsentierte zu Beginn bekannte Klassik-Hits wie unter anderem „Der Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, die „Mondschein-Sonate“ von Ludwig van Beethoven und der „Vogelfänger“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“. Nicht fehlen durfte außerdem Jacques Offenbachs „Barcarole“. Angefangen von der Barockzeit mit Feierlichem und Verziertem über die Klassik mit Mondschein und Singspiel wurde im ersten Teil der Bogen bis zur Romantik mit Musik zum Träumen gespannt. Der Bogen wurde aber nicht nur zwischen den Epochen gespannt.

Crossover, so heißt zu neudeutsch die Vermischung unterschiedlicher Musikstile, gehörte ebenfalls zum ersten Teil. „Das Menuett“ von Johann Sebastian Bach erklang zunächst, bevor dann das daraus entstandene aus dem Radio bekannte Lied „Lovers Concerto“ gespielt wurde. Camille Saint-Saens „Orgelsinfonie“ schaffte es als Reggae-Song in den 70er Jahren in die Hitparade.

Nach einer kurzen Pause widmete sich der zweite Teil Pop, Musical und Filmmusik. Dabei war die Bandbreite ebenso spektakulär. Von Leonard Cohens „Hallelujah“ über ein ABBA-Medley und Michael Jacksons Hit „Earth Song“ bis hin zu „Beautiful“ von Christina Aguilera, bei dem Birgit Maiworm mit ihrem Gesang für langanhaltenden Applaus sorgte – es wurde aus dem Vollen geschöpft. Natürlich ließ das begeisterte Publikum die Künstler, die größtenteils gemeinsam als Ensemble, aber auch in kleinerer Zusammensetzung oder solo unterhielten, nicht ohne eine Zugabe von der Bühne, in die sich der Altarraum verwandelt hatte.

Alle Musikfans, die diesmal keine der begehrten Eintrittskarten ergattern konnten, brauchen nicht traurig zu sein. Die Organisatoren haben bereits Gespräche für das kommende Jahr geführt, schließlich sind alle guten Dinge drei. Und dann stehen auch wieder mehr Plätze zur Verfügung, wenn die Turmsanierung vorangeschritten ist.