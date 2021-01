Kita starten mit mehr Erfahrung in den Pandemiebetrieb

Einen "eingeschränkten Pandemiebetrieb" sollen die Kindertagesstätten bis Ende Januar leisten.

Hemer. Auch für die Kindertagesstätten geht es in die nächste Lockdown-Runde. Man könnte fast schon sagen, dass man sich daran gewöhnt hat, doch die Situation ist für viele Eltern sehr schwierig, die auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Aber auch in den Kindertagesstätten hat man am nächsten Lockdown zu knacken und zeigt Probleme auf.

Kindergärten bleiben zunächst geöffnet, dennoch lautet der Appell des Landes und auch der Kommunen, dass die Jungen und Mädchen im „eingeschränkten Pandemiebetrieb“ zuhause bleiben sollen. „Je weniger Kinder, desto einfacher ist es für die Erzieherinnen, den Alltag dort vor Ort zu organisieren“ , lautete der Appell von Kinder- und Familienminister Dr. Joachim Stamp. Der Betreuungsumfang für jedes Kind wird im Januar um 10 Stunden pro Woche reduziert. Die Landesregierung forderte die Eltern auf, von den jetzt beschlossenen zusätzlichen Kinderkrankentagen Gebrauch zu machen, um Betreuungsprobleme zuhause zu meistern und entschuldigt beim Arbeitgeber zu fehlen. Die Kinder, die weiterhin von ihren Eltern in die Einrichtungen gebracht werden, werden in festen Gruppen betreut. Zunächst gelten diese Regeln jetzt bis zum 31. Januar.

Fachdienstleiter Peter Brühmann und sein Team vom Jugendamt der Stadt Hemer zeigten sich am Mittwoch wenig überrascht von den neuen Beschlüssen, die die Kindergärten in NRW betreffen. „Im Grunde ist es nichts Neues, und in den Kindergärten ist man vorbereitet“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei klar, dass man Gruppen untereinander nicht mische und alle anderen Corona-Regeln einhalte, so Brühmann, der sich aber vorstellen kann, dass diese erneute Verlängerung in Einzelfällen sicher Unmut erzeuge. „Wenn es in den Familien Probleme hinsichtlich der Betreuung gibt, finden wir bestimmt individuelle Lösungen“, so Peter Brühmann, „das hat vorher auch schon gut geklappt“. Die Stadt Hemer werde sich auch wieder mit den anderen Kita-Trägern abstimmen, so der Chef des Jugendamtes.

Im evangelischen Kindergarten Kastaniennest in Sundwig war die Stimmung am Donnerstag eher durchwachsen. „Wir sitzen gerade zusammen und beraten die aktuelle Situation und müssen dann mal abwarten, wie die Eltern reagieren“, so Kindergartenleitern Katrin Siegfried. Wenn sie an den letzten Lockdown und an die Gespräche mit einige Eltern denkt, hat sie durchaus Bauchschmerzen. „Einige haben natürlich eingesehen, dass es besser ist, wenn das Kind grad nicht den Kindergarten besucht, aber bei anderen wurde auch deutlich, dass sie ihre Kinder einfach ein paar Stunden weghaben möchten“, ist die Kindergartenchefin sauer. Denn nicht nur die Kinder und die Familien seien bei einer Ansteckung gefährdet, sondern die Erzieherinnen auch. Für ganz viele Berufsgruppen werde applaudiert, die Erzieherinnen und Erzieher seien ihrer Meinung nach irgendwie außen vor. Es werde kaum gesehen, was in den Kindergärten aktuell geleistet werde, so Katrin Siegfried. So seien die Erzieherinnen immer nah am Kind und im Grunde der unmittelbaren Gefahr ausgesetzt. „Unser Kindergartenteam appelliert an alle Eltern, das Virus einfach ernst zu nehmen, das vielen Menschen den Tod bringt. Kinder sollten wirklich nur in die Einrichtung gebracht werden, wenn es nicht anders möglich ist“, gibt die Chefin die Meinung ihres Teams weiter. Natürlich würde man gerne jedes Kind fördern, aber das sei aktuell in der Pandemie nicht möglich, so Katrin Siegfried.

Stadt und Kindertagesstätten warteten gestern noch auf die genauen Ausführungsbestimmungen und auch auf eine Entscheidung über die Erstattung von Kita-Gebühren.