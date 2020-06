Kita-Alltag mit Einschränkungen und Regeln

Hemer. Ab Montag öffnen die Kindergärten mit verringerten Betreuungszeiten. Die Stadt hofft auf Solidarität unter den Eltern.

In der kommenden Woche sind die Kitas wieder geöffnet – allerdings in einem eingeschränkten Rahmen. Mit zehn Stunden weniger als der normale Betreuungsumfang müssen die Eltern dann auskommen, auch wenn sie vorher in der Notfallbetreuung den vollen Stundenumfang nutzen konnten. Durch die Einhaltung der Hygienestandards und der Abstände ist eine Flexibilität in den Einrichtungen ebenfalls kaum möglich. Stadt und Land hoffen darauf, dass sich Eltern für Betreuungsangebote vernetzen.

Vom Not-Kitaplatz zur verringerten Betreuung

Dass die Situation für Eltern keine leichte ist, schildert Corina Koch, die sich zusammen mit ihrem Mann um ihre 13-jährige Tochter und den dreijährigen Sohn kümmert. Sie arbeitet Teilzeit als Fremdsprachenkorrespondentin für ein Dortmunder Industrieunternehmen, er arbeitet Vollzeit in einem „systemrelevanten“ Job. Seit der vergangenen Woche haben sie einen Not-Kitaplatz in vollem Umfang. Bald müssen sie aber mit dem verringerten Angebot klar kommen.

„Das Land sagt, dass alle Kitas jetzt offen sind, dabei stimmt das nur eingeschränkt“, verweist sie auch auf den Druck vom Arbeitgeber. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, werde seit der vergangenen Woche nicht mehr von ihrem Arbeitgeber angeboten. Auch bei der Arbeitsstelle ihres Mannes sei Homeoffice-Arbeit nicht erwünscht. Die verringerten Zeiten bringen ihre Pläne durcheinander. „Wie wir das regeln sollen, wissen wir nicht. Da werden wir von Tag zu Tag schauen müssen“, sagt sie. Bei der Einrichtung oder der Stadt sieht sie dabei nicht die Schuld. Die Vorgaben des Landes hält sie aber nicht für familienfreundlich. Auch weil mit dem Modell kaum Flexibilität möglich sei.

„Man muss aber auch sehen, welcher Aufwand auf die Kitas zukommt“, sagt Marc Giebels, Pressesprecher der Stadt. Denn wenn die Kinder von ihren Eltern abgeholt werden, sei die Arbeit der Erzieher noch nicht vorbei. Durch die neuen Hygienevorgaben müssen sie bestimmte Flächen in der Kita jeden Tag säubern und desinfizieren. Auch die genutzten Spielzeuge müssen desinfiziert werden. Zudem gelten laut den Vorgaben des Landes die Abstandsregelungen.

Je nach Personal könnten die Einrichtungen beim Landesjugendamt eine Reduzierung oder Erhöhung der Betreuungszeiten beantragen. Mit beidem sei in den städtischen Kitas aber nicht zu rechnen. „Die Personalressourcen geben das nicht her“, erklärt Giebels. Die 15 Kitas der Stadt haben sich zudem darauf geeinigt, dass Härtefallregelungen nicht erfolgen können.

Um Randzeiten zu überbrücken, empfehlen sowohl Stadt als auch Land, sich mit eigenen Betreuungsangeboten abzusprechen. Die Kinder also anstatt in die Kita zu anderen Eltern zu bringen. Wie auch Familienminister Joachim Stamp appelliert die Stadt an „die Solidarität und die Kreativität der Eltern“.

„Die Einrichtungen haben das auf dem Schirm und können die Eltern zusammenbringen“, erklärt Gela Mund, Geschäftsführerin des Trägerverbundes für die evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Iserlohn. So können sich Eltern, die sowohl Betreuungsangebote anbieten als auch solche, die für Randzeiten Betreuungsangebote benötigen, bei den jeweiligen Erziehern melden. Für die Kitas in der Trägerschaft des evangelischen Kirchenkreises Iserlohn gelte es erst einmal zu sehen, wie das System laufe. Eine zusätzliche Reduzierung der Stunden sei nicht geplant. Das Personal in den Kitas werde so aufgeteilt, dass das um zehn Stunden reduzierte Betreuungsangebot gewährleistet werden kann. Angebote außerhalb der festgeschriebenen Zeiten oder andere Modelle seien erst einmal nicht absehbar.

Übliche Vorgehensweisenmüssen überarbeitet werden

Auch der Alltag in den Kitas werde sich ändern. Das Mittagessen findet beispielsweise in Etappen mit kleineren Gruppen und festen Sitzplätzen statt. Die durchgängige Einhaltung des Abstandes dürfte, so Gela Mund, aber nicht möglich sein.

Karin Arnold, Einrichtungsleiterin des katholischen Kindergartens Christkönig, weist zudem darauf hin, dass die Gruppenkonzepte nun überarbeitet werden müssen. So sei es beispielsweise nicht mehr möglich, dass größere Kinder den kleineren helfen. Eine übliche Vorgehensweise, die die Erzieher bisher entlastet hat.