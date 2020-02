Ihmert. Wer Bücher und Spielzeug auf dem Dachboden stehen hat oder den ein oder anderen Staubfänger im Keller, kann seine Kisten packen, denn am Samstag, 28. März, findet von 14 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt in den Räumen der evangelischen Kirche Ihmert statt. Tischreservierungen nimmt die Gemeindeschwester Christiane Böhm telefonisch unter 0157/ 70553444 oder per Mail an cboehm@kirche-ihmert.de entgegen.