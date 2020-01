Landhausen. In den Sommerferien bleibt der Kindergarten Räuberbande geschlossen, weil Räume saniert werden müssen.

Kindergarten schließt für drei Wochen

Nachdem im Sommer 2019 in drei Räumen der städtischen Kindertageseinrichtung Räuberbande leichte Überschreitungen des Formaldehyd-Vorsorgerichtwertes festgestellt und diese unmittelbar instandgesetzt wurden, findet der Sanierungsplan für die Einrichtung am Birkenweg in den Sommerferien seine Fortsetzung. Dann werden die Wände in den Gruppenräumen der „Marienkäfer“ und der „Löwen“ mit Schafswollvlies hinter Gipskarton ausgekleidet.

Erarbeitung eines Betreuungskonzeptes

Die umfassende Sanierung dieser Räumlichkeiten ist, so die Mitteilung der Stadt, innerhalb der üblichen Schließungszeit der Kindertageseinrichtung nicht leistbar, sondern benötige planmäßig den kompletten Zeitraum der Sommerferien vom 29. Juni bis einschließlich 9. August. Da deshalb die Schließung des Kindergartens am Birkenweg sechs anstatt der ursprünglich drei angesetzten Wochen andauern wird, bietet die Stadt Hemer den Eltern eine dreiwöchige Betreuung außerhalb der „Räuberbande“ an. Nach Auswertung eines Fragebogens, den die Eltern bereits erhalten haben, wird der Fachdienst Kindertagesbetreuung gemeinsam mit der Einrichtungsleitung ein Betreuungskonzept für die ersten drei Wochen der Sommerferien erstellen.

Den Eltern wird dieses bis Ende Februar ausgehändigt. Abgestimmt wurde dieser Service bereits mit dem Elternrat des Kindergartens.

Für allgemeine Rückfragen stehen die Einrichtungsleiterin Doris Fessen (02372/551-773 oder raeuberbande@hemer.de) und Fachdienstleitung für Kindertagesbetreuung, Heike Greitens (02372/551-381; h.greitens@hemer.de) zur Verfügung.