Keine Eröffnung der Mini-Phänomenta

Hemer. Erweiterung sollte eigentlich am Sonntag offiziell eröffnet werden. Aufgrund der Corona-Krise fällt die Veranstaltung aus.

Die erweiterte Mini-Phänomenta sollte am kommenden Sonntag im Sauerlandpark eingeweiht werden. Wie so viele Ereignisse muss auch diese Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Vorstandsmitglied Johann K. A. Müller hat als Koordinator für dieses Projekt mit Handwerksbetrieben, der Phänomenta in Lüdenscheid und dem Mitsponsor, dem Märkischen Arbeitgeberverband, alles bestens vorbereitet. Die neuen Experimentierstationen werden mit Öffnung des Sauerlandparks eine weitere Attraktion sein.