Keine Chance auf eine große Party

Hemer. Schweren Herzens muss der Sauerlandpark eine weitere Veranstaltung verschieben. Das vom 4. bis 6. September angedachte Oktoberfest ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchführbar. „Wir haben die Entwicklungen in den letzten Monaten sehr intensiv im Blick behalten und sehen keine Möglichkeit, die Genehmigung für eine Partyveranstaltung zu bekommen. Deshalb haben wir uns mit unseren Partnern auf eine Verschiebung verständigt“, so Eventleiter Oliver Geselbracht. Er hat in diesen Tagen mit der Detailplanung für die Parksaison 2021 begonnen und sucht mit den Bands nach einem neuen Termin. „Feiern wie die Bayern, dieses Motto muss genauso wie unser gesamtes Oktoberfest Pause machen. Wir glauben aber, dass die große Mehrheit unserer Oktoberfest-Gäste, die bereits ein Ticket gekauft haben, kein gesundheitliches Risiko eingehen wollen. Es gibt im Moment keine Chance auf Party“, so Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski. Karten, die für das Oktoberfest 2020 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung im 2021.