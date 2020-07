Kein Gang durchs Stadttor

Hemer. Das Hemeraner Stadttor musste gesperrt werden.

Am 23 Jahre alten Stadttor nagt der Zahn der Zeit, oder besser gesagt die Feuchtigkeit. Die Stadt Hemer hat am Freitag aus Gründen der Verkehrssicherheit das Stadttor vor der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden gesperrt. An dem Geschenk der Stiftung der Sparkasse wurde Schimmelbefall in der Holzkonstruktion festgestellt, so dass die eingelassenen Glasscheiben herabstürzen könnten.

„Ein Fachunternehmen wird die Glasscheiben zunächst demontieren, um deren Beschädigung zu verhindern. Hinsichtlich einer anschließenden Sanierung erfolgt zeitnah eine Abstimmung mit der Stiftung der Sparkasse“, teilt die Stadt mit. Das fünfeinhalb Meter hohe Stadttor aus Lärchenholz hat der Künstler Udo Unterieser im Auftrag der Stiftung der Stadtsparkasse Hemer gefertigt. Es wurde am 16. Mai 1997 enthüllt.