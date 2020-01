Kein Feuerwerk mehr zu den Herbsttagen

Nach dem Feuerwerk ist vor dem Feuerwerk: Gleich zu Jahresbeginn greift die Grüne Alternative das große Diskussionsthema des Jahreswechsels auf und fordert auch in Hemer Einschränkungen für das nächste Silvesterfeuerwerk. Auf das Abschlussfeuerwerk der Herbsttage soll zukünftig ganz verzichtet werden.

Feuerwerk gehört für viele zur Silvestertradition. In Anbetracht der Klimadiskussion hatte die Deutsche Umwelthilfe vor Silvester die Werbetrommel für ein Verbot von privatem Feuerwerk kräftig gerührt. Die Mehrheit der Deutschen befürwortet ein Verbot von Feuerwerkskörpern zu Silvester in Innenstädten. Wie eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey ergab, sprachen sich 63,2 Prozent der Befragten dafür aus. Auffällig war, dass mehr 18- bis 29-Jährige für ein Böllerverbot in bestimmten Lagen waren – rund 64 Prozent. In der Silvesternacht war von einem Böllerverzicht wenig zu hören und zu sehen. Die Felsenmeerstadt war wieder hell erleuchtet, die vielen Böllerreste auf den Straßen zeugten davon, dass es die Hemeraner mächtig haben krachen lassen.

Privates Feuerwerk nichtmehr überall in der Stadt

Die Grüne Alternative geht in ihrem Antrag an den Rat noch nicht soweit, ein generelles Feuerwerksverbot für Hemer zu fordern, sondern will Böllerzonen einrichten. „Für den nächsten Jahreswechsel wird in einer der nächsten Sitzungen des Rates im Jahr 2020 über den Umgang mit privatem Feuerwerk diskutiert und beschlossen, dass privates Feuerwerk nicht (mehr überall) in der Stadt abgebrannt werden darf“, heißt es in dem Antrag. Für Bürgerinnen und Bürger, die nicht auf ein privates Feuerwerk verzichten wollen, sollen entsprechende Bereiche innerhalb der Stadt eingerichtet werden, in denen sicher und nicht störend für Menschen und Tiere, die dies in ihrer Nähe nicht wünschen, Feuerwerk abgebrannt werden könne.

Zur Begründung schreibt die GAH: „Gerade zu diesem Jahreswechsel ist die Diskussion über das Für und Wider von Feuerwerk in aller Munde. Die in den vergangenen Jahren nie akzeptierte Argumentation von massiven Umweltschäden (Feinstaub …) bricht sich langsam Bahn, von dem Müllproblem und den Belastungen und Belästigungen von Tieren und Menschen einmal ganz abgesehen. Die Stadt Hemer hat im Oktober dieses Jahres eine Erklärung zur zunehmenden Klimaerwärmung verabschiedet und sich zu einem klimafreundlicheren Verhalten verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sind auch im Bereich Feuerwerk zwingend Maßnahmen erforderlich, die frühere Entscheidungen korrigieren und der aktuellen Situation anpassen. Dies betrifft das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie selbstverständlich auch das der Stadt, so das in Auftrag gegebene Feuerwerk während der Herbsttage, das glücklicherweise 2019 durch ein bevorstehendes Sturmereignis verhindert wurde. Es wurde schon da deutlich, dass der Verlauf der Herbsttage dadurch nicht wesentlich behindert und verschlechtert wurde.“

Bei den nächsten Herbsttagen soll auf ein Abschlussfeuerwerk verzichtet und gegebenenfalls eine Alternative entwickelt (Lichtershow) werden, die die Herbsttage dann stimmungsvoll und klimafreundlich abschließt, so die GAH. In Bezug auf die Herbsttage rechnet die Wählergemeinschaft mit einer Reduzierung der Kosten, selbst wenn eine Alternative geplant werden würde.

Kostenreduzierung durchweniger Verschmutzungen

Bei der Neuorganisation von privatem Feuerwerk während des Jahreswechsels sei mit zusätzlichen Kosten zur Ausweisung und Absperrung entsprechender Bereiche zu rechnen. Andererseits könnte durch die Organisation – z.B. durch den Sauerlandpark – mit Verköstigung eine Kostenreduzierung erreicht werden. „Ebenfalls dürfte diese Form der Organisation selbst auch zu nicht unerheblicher Kostenreduzierung ‚unterm Strich‘ führen, da das vorgesehene Gelände durch die Kräfte des Stadtbetriebs Iserlohn-Hemer einfacher und schneller zu reinigen sein dürfte. Zwar sollten die BürgerInnen auch schon aktuell die von ihnen verursachte Verschmutzung durch das Silvesterfeuerwerk selbst beseitigen, tatsächlich ist das aber nur selten der Fall und der Müll bleibt für die Stadtreinigung liegen – oder auf Straßen, Gehwegen, in Hecken, Gebüschen und der Landschaft“, schreibt Josef Muhs.