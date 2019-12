Die Boulefreunde haben ihr Nikolausturnier ausgetragen.

Jupp Kaucke verteidigt Boulesieg

Die Boulefreunde Hemer kamen in der Gaststätte „Im Bräucken“ zu ihrer Weihnachtsfeier zusammen. Vor dem gemeinsamen Essen wurden passend zur Adventszeit einige Weihnachtslieder angestimmt und Geschichten vorgetragen. Die Siegerehrung des Nikolausturniers stand an. Unter den 22 Teilnehmern ergaben sich nach vier gespielten Durchgängen folgende Podestplätze: Erster wurde erneut Jupp Kauke, den zweiten Platz belegte Reinhold Wiemann vor Lothar Hannig. Wie nah Glück und Pech beim Boulespiel zusammenliegen, sahen die Boulefreunde bei der Übergabe der roten Laterne. Wurde im Jahr 2018 Doris Gundelach noch Stadtmeisterin, so belegte sie nun beim Nikolausturnier den letzten Platz. Zur Freude aller ließ der Club das vergangene harmonische Boulejahr noch einmal anhand einer Fotoshow mit einigen Videoclips Revue passieren. Die Boulefreunde Hemer freuen sich schon auf das neue Spieljahr 2020 im Friedenspark.