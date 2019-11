Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Die Polizei in Hemer sucht einen jungen Mann, der eine Seniorin begrapscht hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Mann belästigt Seniorin sexuell

Eine Seniorin ist am Mittwochabend sexuell belästigt worden. Gegen 18.45 Uhr wurde eine Seniorin an der Urbecker Straße/Brahmsstraße von einem unbekannten Mann unvermittelt an die Brust gefasst. Im Anschluss daran rannte der junge Täter in Richtung Innenstadt. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 17 bis 18 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, dunkle ganz kurz geschnittene Haare, rundes Gesicht („Babyface“), helle Hautfarbe, akzentfreies Deutsch, komplett dunkel gekleidet, etwas weiß am Kragen. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Hemer (02372/90990) entgegen.