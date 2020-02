Der Vorstand begrüßte Janina Schmerder und Stefan Schwarzpaul (2. v. li.) in seinen Reihen.

BSV Deilinghofen Jubiläumsschützenfest absolutes Highlight in Deilinghofen

Deilinghofen. Bei der Jahreshauptversammlung des BSV Deilinghofen blickten die Schützen zufrieden auf ihr Jubiläumsjahr. Der Vorstand bekam Verstärkung.

Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr mit einer Menge gut besuchter Veranstaltung konnte der BSV Deilinghofen jetzt bei seiner Jahreshauptversammlung zurückblicken. Neben großen Vorbereitungen in Sachen Festschrift, Organisationstreffen, Verträge mit Musikern, Dienstleistern und mehr, lief aber natürlich das Tagesgeschäft weiter. So konnten die Schützen auch 23 neue Mitglieder begrüßen, die ab sofort das Leben in Deilinghofen aktiv mitgestalten wollen.

„Es passte einfach alles“, war das Resümee des ersten Vorsitzenden Klaus Gillmann mit Blick auf das Jubiläumsschützenfest, und auch die anwesenden Mitglieder schlossen sich seiner Meinung an. Der geänderte Zeitplan, ein erstmalig stattfindender Zapfenstreich und ein hervorragendes Programm mit musikalischen Highlights und Lasershow hatte nicht nur bei den Schützen für Begeisterung gesorgt.

Neue Heizung und Tresen für das Schützenheim

Auch die Leitung des Schützenheims und der Schießwart blickten mit 94 Schießen und 35 Veranstaltungen auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurück. Jetzt stehen allerdings ersteinmal Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Programm: eine neue Heizung und ein neuer Tresen sollen her. Außerdem gab es Verstärkung für den Vorstand: Janina Schmerder übernimmt den Posten als erste Schriftführerin und Stefan Schwarzpaul ist ab sofort als „rangnächster Offizier“ im Amt.

Auf Unverständnis traf hingegen der Beschluss des Vorstands und der Freiwilligen Feuerwehr Deilinghofen, zukünftig die Ehrenmalfeier anlässlich des Volkstrauertags nicht mehr auszurichten. Da die Teilnehmerzahl Jahr für Jahr stetig abnehme, sowohl bei Schützen, Musikern als auch bei der Feuerwehr, sei die Gewährleistung einer Formation mit einer stattlichen Anzahl von Teilnehmern inklusive Fackel- und Fahnenträgern nicht mehr zu gewährleisten. Die Klage des Vorstandes, dass es schlicht schwierig sei, die Mitglieder zur Teilnahme zu motivieren, zeigte Wirkung: Spontan bekundeten gleich mehrere Anwesende ihre Bereitschaft, in diesem Jahr definitiv mitwirken zu wollen.

Volkstrauertag gehört zum Dorfleben traditionell dazu

„Das ist eine Tradition und wäre ein Trauerspiel für das Dorfleben, wenn das Gedenken zu Ehren des Volkstrauertages nicht mehr möglich wäre“, hieß es aus der Versammlung. Gemeinsam beschlossen die Schützen, den Volkstrauertag in diesem Jahr noch einmal gemeinsam zu begehen und eventuell alternative Konzepte zu finden, die eine würdige und teilnehmerreiche Gedenkveranstaltung garantieren können.

Jetzt aber freuen sich die Deilinghofer Schützen erst einmal auf den Königsball, der am Samstag in der Gaststätte Ess-Pri zu Ehren des amtierenden Königspaares Bodo und Korinna Schweikard gefeiert wird.